نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم فعاليات إحتفاليات جنغل لاند الترفيهية في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

مقدمة حول فعاليات احتفالات “جنغل لاند” الترفيهية



منذ انطلاقها في عام 1999، أضحت “جنغل لاند” واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في مدينة جدة، حيث تقدم تجربة غامرة ومثيرة للعائلات والزوار من مختلف الأعمار،تتميز هذه القرية الترفيهية بكونها مكاناً مثالياً لقضاء يوم مليء بالمتعة والإثارة، كما تستمد تصميمها من الأجواء الأفريقية، مما يضفي طابعاً فريداً ومهماً عليها،بفضل تنوع الأنشطة الترفيهية والعروض المتاحة، تُعتبر “جنغل لاند” ليست مجرد وجهة للعب والتسلية، بل هي أيضاً مكان متكامل يجمع بين الترفيه والتسوق وتناول الطعام في أجواء عائلية ممتعة،

أبرز مميزات “جنغل لاند” الترفيهية



التصميم الفريد والخدمات المتكاملة



تتسم “جنغل لاند” المعروفة أيضاً باسم “أرض الأدغال” بتصميم معماري مستوحى من الأجواء الأفريقية، مما يجعلها من أفضل الوجهات الترفيهية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط،تم تجهيز هذه القرية بمستوى عالٍ من الخدمات والمرافق الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار، حيث تضم مجموعة واسعة من الألعاب المائية والملاهي والأسواق التجارية وأماكن الترفيه المختلفة،

تنوع الأنشطة الترفيهية



توفر “جنغل لاند” مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع الأذواق، سواء كنت تبحث عن التشويق والإثارة أو الاسترخاء والمتعة،يمكن للزوار الاستمتاع بالألعاب المائية مثل “زولو لاند” و”الشلال”، أو الانغماس في الرحلات البحرية عبر المراكب المائية،بالإضافة إلى ذلك، تقدم القرية العديد من الألعاب المثيرة مثل “الفورمولا” و”الصاروخ”، بالإضافة إلى الألعاب المخصصة للأطفال مثل “التسلق” و”الفناجين”،

التسوق وتجربة الطعام



بجانب الألعاب والترفيه، توفر “جنغل لاند” تجربة تسوق فريدة داخل الأسواق الصغيرة المنتشرة في أنحاء القرية، حيث يمكن للزوار العثور على مجموعة متنوعة من المنتجات بأسعار تنافسية،بالإضافة إلى ذلك، تتوفر عدة مطاعم تقدم أشهى المأكولات العالمية والمحلية، مع خيارات متعددة للمشروبات الطازجة،

أنشطة مثيرة داخل “جنغل لاند” الترفيهية



الأنشطة المائية والتشويق



تعتبر الألعاب المائية في “جنغل لاند” من أبرز الأنشطة جذبًا للزوار،يمكن للزوار الاستمتاع بلعبة “زولو لاند”، التي توفر تجربة مثيرة عبر الزلاجات المائية، أو تجربة “الشلال”، التي تأخذهم في مغامرة مائية مثيرة،أما بالنسبة لـ”المراكب المائية”، فهي خيار مثالي لمن يفضلون تجربة هادئة عبر البحيرات الاصطناعية،

الأنشطة العائلية والألعاب الترفيهية



لا تقتصر “جنغل لاند” على الأنشطة الفردية فقط، بل تقدم أيضًا مجموعة من الألعاب العائلية التي يمكن للجميع الاستمتاع بها معاً،من بين هذه الألعاب، نجد “سيارات التصادم”، التي تتيح للعائلات فرصة تمضية وقت ممتع في القيادة والتصادم الودي،كما يمكن للجميع الاستمتاع بتجربة “بيت الأشباح”، الذي يقدم تجربة مثيرة ومرعبة في آنٍ واحد،

السينما ثلاثية الأبعاد



لعشاق الأفلام، توفر “جنغل لاند” تجربة سينمائية فريدة من نوعها من خلال صالات العرض ثلاثية الأبعاد،باستخدام نظارات خاصة، يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة أفلام 3D والإحساس وكأنهم جزء من الأحداث، مما يجعل هذه التجربة مثيرة لجميع أفراد العائلة،

العروض والسيرك



خلال الإجازات الصيفية، تتحول “جنغل لاند” إلى مسرح للعروض الاستعراضية المذهلة،يُقام سيرك كبير يقدم عروضًا متنوعة تشمل عروض الأسود والألعاب الأكروباتية التي تأسر الأنظار،هذه العروض تُقام في المناسبات الخاصة مثل الأعياد والعطلات الرسمية، مما يجعلها فرصة رائعة لجذب عدد كبير من الزوار،

موقع “جنغل لاند” الترفيهية



تقع “جنغل لاند” في جدة، وتحديداً على طريق المدينة شرق كوبري القاعدة الجوية،يسهل الوصول إليها سواء كنت مقيمًا في جدة أو قادمًا من خارج المدينة، مما يوفر جوًا مريحًا للزوار،يتميز الموقع بسهولة الوصول من جميع أنحاء المدينة،لمزيد من المعلومات أو للحجز، يمكن التواصل مع إدارة القرية عبر الهاتف أو زيارة صفحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي،

أسعار تذاكر “جنغل لاند” الترفيهية



تُعد أسعار تذاكر الدخول إلى “جنغل لاند” معقولة ومناسبة لجميع الفئات،سعر التذكرة للفرد هو 35 ريالًا سعوديًا، وتشمل هدية للأطفال بالإضافة إلى وجبة،الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات يمكنهم الدخول مجانًا،تختلف تكلفة الألعاب داخل القرية بحسب نوعها، حيث تتراوح الأسعار ما بين 5 إلى 25 ريالًا،

أوقات عمل “جنغل لاند” الترفيهية



تفتح “جنغل لاند” أبوابها للزوار طوال أيام الأسبوع، ولكن ساعات العمل تختلف من يوم لآخر،من السبت إلى الأربعاء، تعمل القرية من الساعة 11 صباحًا حتى 12 منتصف الليل،أما في يومي الخميس والجمعة، فهي تفتح من الساعة 4 عصرًا حتى الساعة 2 صباحًا،تتيح هذه الأوقات للزوار الاستمتاع بيوم كامل من الترفيه والمرح، سواء كانوا يفضلون زيارة القرية في الصباح أو المساء،

الفنادق القريبة من “جنغل لاند” الترفيهية



إذا كنت تخطط لقضاء يوم كامل في “جنغل لاند” وتبحث عن مكان للإقامة، فتوجد العديد من الفنادق القريبة التي توفر إقامة مريحة،من بين هذه الفنادق، يتصدر فندق مينا المطار، الذي يبعد حوالي 9 كيلومترات عن القرية، حيث يوفر إقامة فاخرة مع خدمات عالية الجودة،كما يمكنك الإقامة في فندق دوناتيلو المميز، الذي يبتعد حوالي 4 كيلومترات عن “جنغل لاند”، ويشتهر بتصميمه العصري ووسائل الراحة المتعددة،