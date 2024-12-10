أين يوجد البوتاسيوم وأهم المعلومات عن عنصر البوتاسيوم

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هند السوليه - الرياض - محتويات

معلومات عن البوتاسيوم



البوتاسيوم هو عنصر كيميائي ذو أهمية كبيرة، يتمتع بعدة خصائص فريدة ويعتبر أحد العناصر الأساسية الضرورية للحفاظ على صحة الجسم البشري،فيما يلي مجموعة من المعلومات المفصلة المتعلقة بالبوتاسيوم

الخصائص الكيميائية والفيزيائية



العدد الذري 19

الوزن الذري 39.0983 غرام/مول

نقطة الانصهار 336.53 كلفن، أو حوالي 63.38 درجة مئوية.

نقطة الغليان 1032 كلفن، أو حوالي 759 درجة مئوية.

الكثافة 0.89 جرام/سنتيمتر مكعب

الحالة في درجة حرارة الغرفة صلبة

تصنيف العنصر



تصنيف العنصر معدن

رقم الدورة 4

رقم المجموعة 1

اسم المجموعة المعادن القلوية

دور البوتاسيوم في الجسم



يستخدم البوتاسيوم في عدة وظائف حيوية أساسية للجسم، منها

التوازن الكهربائي يعتبر البوتاسيوم معدنًا قلوياً يلعب دورًا حيويًا في ضبط توازن السوائل داخل وخارج الخلايا، مما يؤثر على الوظائف العصبية والعضلية. دعم وظائف القلب يُساهم البوتاسيوم في تنظيم ضربات القلب من خلال تأثيره على نقل الإشارات الكهربائية المرتبطة بنبضات القلب. التمثيل الغذائي يساعد البوتاسيوم في تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة وتخزينها، فضلاً عن تنظيم استخدام البروتينات في الجسم. صحة العظام يشارك البوتاسيوم في الحفاظ على كثافة العظام وبالتالي دعم صحة الهيكل العظمي.

الحصول على البوتاسيوم



يمكن الحصول على البوتاسيوم من خلال تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك الفواكه والخضروات مثل الموز والبطاطا والطماطم والفول السوداني والحبوب الكاملة.

نقص البوتاسيوم وأثره على الصحة



نقص البوتاسيوم يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية من بينها

عدم انتظام ضربات القلب.

ضعف العضلات.

ارتفاع ضغط الدم.

تعب عام.

الأمان والاحتياطات



يجب تجنب تناول كميات زائدة من البوتاسيوم دون استشارة الطبيب، خاصة لأولئك الذين يعانون من مشاكل كلوية أو يتناولون أدوية معينة.

بالمجمل، يظهر البوتاسيوم كعنصر حيوي لدعم صحة الإنسان ويُعتبر جزءًا لا يتجزأ من نظام غذائي متوازن.

فوائد البوتاسيوم الصحية



يعتبر البوتاسيوم معدنًا أساسيًا لصحة الجسم وله العديد من الفوائد الهامة، والتي تشمل

1،صحة القلب



يساهم البوتاسيوم بشكل حاسم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية،يعمل على خفض ضغط الدم من خلال التأثير على توازن البوتاسيوم والصوديوم في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2،ضغط الدم



يتمتع البوتاسيوم بقدرة على تنظيم ضغط الدم من خلال توسيع الأوعية الدموية،ولذا فإن استهلاك كميات كافية منه يمكن أن يقلل من احتمالية ارتفاع ضغط الدم.

3،صحة العظام



يساعد البوتاسيوم في تحسين كثافة العظام، مما يقلل من خطر تعرض كبار السن لهشاشة العظام.

4،تحسين وظائف المخ



يؤدي البوتاسيوم دورًا حيويًا في دعم وظائف الدماغ عن طريق تعزيز نقل الإشارات العصبية، مما يسهم في تعزيز الذاكرة والتنظيم المعرفي.

كيفية الحصول على البوتاسيوم



يتوفر البوتاسيوم بكثرة في مجموعة متنوعة من الأطعمة الطبيعية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

يجب أن يكون النظام الغذائي متوازنًا ويحتوي على مصادر كافية من الخضروات والفواكه.

ينصح بتقليل استهلاك الأطعمة الغنية بالصوديوم لتحقيق أقصى استفادة من فوائد البوتاسيوم.

استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية يمكن أن تساعد في تحديد الكميات المناسبة من البوتاسيوم وطرق زيادة استهلاكه في النظام الغذائي.

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم



يعد البوتاسيوم معدنًا ضروريًا للصحة العامة، وهو ضروري لتنظيم ضغط الدم وصحة القلب،إليك قائمة ببعض الفواكه التي تحتوي على نسب عالية من البوتاسيوم

الأفوكادو يحتوي كوب واحد على حوالي 975 ملجم من البوتاسيوم. الجوافة كوب واحد من الجوافة يوفر حوالي 688 ملجم من البوتاسيوم. الكيوي يحتوي كوب واحد على حوالي 562 ملجم من البوتاسيوم. الموز كوب واحد من شرائح الموز يوفر حوالي 537 ملجم من البوتاسيوم. الشمام يكمن في كوب واحد حوالي 473 ملجم من البوتاسيوم. الرمان 411 ملجم في كوب واحد. المشمش يوفر 401 ملجم في كوب واحد. الشمام الكوز العسل حوالي 388 ملجم في كوب واحد. البرتقال يحتوي على حوالي 326 ملجم في كوب. الكرز 342 ملجم في كوب واحد. المشمش المجفف يحتوي على حوالي 330 ملجم في 28.5 جرام.

إن تضمين هذه الفواكه في النظام الغذائي يمكن أن يساهم في تعزيز الصحة العامة والأداء البدني والعقلي.

الفواكه الغنية بالبوتاسيوم



إليك قائمة ببعض الفواكه الغنية بالبوتاسيوم وكمية البوتاسيوم التي يمكن أن توفرها عندما تتناول كوبًا من كل نوع

الليتشي 325 مجم. اليوسفي 324 مجم. الجريب فروت 320 مجم. الخوخ 287 مجم. المانجو 277 مجم. التوت 272 مجم. الكاكاو 270 مجم. البابايا 264 مجم. البرقوق 259 مجم. الفراولة 254 مجم. التوت الأسود 233 مجم.

يعتبر البوتاسيوم من المعادن المتطلبات الأساسية لصحة القلب والأوعية الدموية ووظائف العضلات،ومن الجيد تناول الفواكه الغنية به كجزء من نظام غذائي صحي.

تابع الفواكه الغنية بالبوتاسيوم



فيما يلي قائمة ببعض الخضروات الغنية بالبوتاسيوم

أوراق الشمندر 1309 مجم في كوب، أي 28٪ من القيمة اليومية. فاصوليا ليما 969 مجم في كوب، أي 21٪ من القيمة اليومية. السلق 961 مجم في كوب، أي 20٪ من القيمة اليومية. البطاطا حوالي 926 مجم، أي 20٪ من القيمة اليومية. قرع البلوط 896 مجم في كوب، أي 19٪ من القيمة اليومية. السبانخ 839 مجم في كوب، أي 18٪ من القيمة اليومية. الملفوف الصيني 631 مجم في كوب، أي 13٪ من القيمة اليومية. الفطر الأبيض 555 مجم في كوب، أي 12٪ من القيمة اليومية. البطاطا الحلوة 536 مجم في كوب، أي 11٪ من القيمة اليومية.

يمكنك إدراج هذه الخضروات الغنية بالبوتاسيوم ضمن نظامك الغذائي للاستفادة من فوائدها الصحية المتعددة.

الخضراوات الغنية بالبوتاسيوم



فيما يلي قائمة أخرى بالخضروات التي يمكن أن تساعد في زيادة تناول البوتاسيوم

الطماطم كوب يحتوي على 523 مجم. كرنب بروكسل يحتوي على 495 مجم في كوب. الكوسة تحتوي على 475 مجم في كوب. البروكلي 457 مجم في كوب. الخرشوف 444 مجم في كوب. البازلاء 434 مجم في كوب. الهليون 403 مجم في كوب.

الأطعمة الأخرى الغنية بالبوتاسيوم



العدس يحتوي على 731 مجم في كوب مطبوخ. الزبيب نصف كوب يوفر 618 مجم. الحليب 366 مجم في كوب. الفاصوليا السوداء 611 مجم في كوب. ماء جوز الهند 600 مجم في كوب. الفاصوليا البيضاء يحتوي على 829 مجم في كوب.

يمكن تناول هذه الأطعمة بأشكالها المختلفة لتلبية احتياجات البوتاسيوم اليومية، ويجب تضمينها في النظام الغذائي للحفاظ على صحة جيدة.

المأكولات البحرية الغنية بالبوتاسيوم



هناك عدة أنواع من المأكولات البحرية التي تحتوي على نسب مرتفعة من البوتاسيوم، ومنها

السلمون الأطلسي 534 مجم لكل 100 جرام. أسماك الماكريل 474 مجم لكل 100 جرام. الهلبوت 449 مجم لكل 100 جرام. السلمون المرقط 383 مجم لكل 100 جرام. النهاش 444 مجم لكل 100 جرام.

تعتبر هذه المأكولات البحرية مصادر ممتازة للبوتاسيوم بالإضافة إلى فوائدها الغذائية الأخرى.

كمية البوتاسيوم الموصى بها يومياً



توصي المنظمات الصحية بتناول حوالي 4700 مجم من البوتاسيوم يوميًا للشخص البالغ،هذه الكمية ضرورية لدعم العمليات الحيوية وصحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى وظائف العضلات والأعصاب.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل كلوية، يُفضّل استشارة الطبيب لتحديد الكمية المناسبة من البوتاسيوم الواجب تناولها يوميًا، إذ قد تكون هناك حاجة للتقليل من الكمية لتجنب تراكمها بشكل غير صحي.

تعتبر هذه التوصيات موجهة للأفراد حسب حالتهم الصحية ونصائح أطبائهم.