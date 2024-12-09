نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في دوبروفنيك أجمل 15 منطقة سياحية وأفضل الفنادق في المقال التالي

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نبذة عن مدينة دوبروفنيك السياحية



مدينة دوبروفنيك تُعَدّ واحدة من أبرز الوجهات السياحية في البحر الأبيض المتوسط، تقع على الساحل الأدرياتيكي في جنوب كرواتيا،تتميز هذه المدينة بجمالها الطبيعي الغني وتراثها الثقافي العريق، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 42,615 نسمة وفقًا لإحصاء عام 2011،

في عام 1979، تم إدراج دوبروفنيك ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، ويأتي ذلك تقديرًا لتميز عمارتها الساحرة التي تعود للعصور الوسطى، ولها الفضل في وجود المدينة القديمة المحصنة التي تضم بين جنباتها العديد من المعالم السياحية الفريدة،

تاريخ المدينة



التأسيس يُعتقد أن تأسيس مدينة دوبروفنيك يعود إلى القرن السابع عندما أنشأها لاجئون من مدينة إبيداوروم، والتي تُعرف أيضًا باسم راغوزا فيكيا.

يُعتقد أن تأسيس مدينة دوبروفنيك يعود إلى القرن السابع عندما أنشأها لاجئون من مدينة إبيداوروم، والتي تُعرف أيضًا باسم راغوزا فيكيا. الحماية والسيادة مرت المدينة بمراحل تاريخية متعددة، حيث كانت تحت حماية الإمبراطورية البيزنطية ثم خضعت لسيادة جمهورية البندقية، وبين القرنين الرابع عشر والتاسع عشر، نالت دوبروفنيك استقلالها كدولة مستقلة تحت مسمى جمهورية راغوزا.

مرت المدينة بمراحل تاريخية متعددة، حيث كانت تحت حماية الإمبراطورية البيزنطية ثم خضعت لسيادة جمهورية البندقية، وبين القرنين الرابع عشر والتاسع عشر، نالت دوبروفنيك استقلالها كدولة مستقلة تحت مسمى جمهورية راغوزا. التجارة والازدهار اشتهرت المدينة تاريخيًا بنشاطها التجاري البحري، حيث حققت نموًا ملحوظًا، خصوصًا خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وكانت مركزًا أدبيًا وفنيًا بارزًا في كرواتيا.

المعالم السياحية والأنشطة



المدينة القديمة تُعتبر المدينة القديمة قلب دوبروفنيك، حيث تأتي بجدرانها المحصنة ومبانيها التاريخية.

تُعتبر المدينة القديمة قلب دوبروفنيك، حيث تأتي بجدرانها المحصنة ومبانيها التاريخية. الواجهة البحرية تتمتع المدينة بإطلالات جميلة على البحر الأدرياتيكي مع شواطئ رائعة ومياه صافية.

تتمتع المدينة بإطلالات جميلة على البحر الأدرياتيكي مع شواطئ رائعة ومياه صافية. الثقافة والفنون تُعرف دوبروفنيك بأنها موطن للعديد من الفنانين والمفكرين، وتستضيف العديد من الأنشطة والمهرجانات الثقافية.

تُعرف دوبروفنيك بأنها موطن للعديد من الفنانين والمفكرين، وتستضيف العديد من الأنشطة والمهرجانات الثقافية. المهرجانات تُعقد في المدينة فعاليات ثقافية متنوعة على مدار السنة، مما يضيف حيوية لتجربة الزوار،

إجمالًا، تُعَد دوبروفنيك وجهة سياحية مثالية تجمع بين التاريخ العريق والجمال الطبيعي، حيث تقدم تجربة غنية وجاذبة للزوار من شتى أنحاء العالم،

أجمل 15 منطقة سياحية في دوبروفنيك



تُعتبر دوبروفنيك وجهة غنية بالمعالم السياحية المتنوعة، وفيما يلي أبرز خمسة عشر معلمًا سياحيًا فيها

1،أسوار المدينة القديمة



التاريخ بُنيت هذه الأسوار في القرن العاشر، وتم تعديلها خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر لتشكل درعًا قويًا ضد الهجمات.

بُنيت هذه الأسوار في القرن العاشر، وتم تعديلها خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر لتشكل درعًا قويًا ضد الهجمات. الطول والارتفاع تمتد الأسوار لحوالي 2 كيلومتر، ويبلغ ارتفاعها 6 أمتار في بعض الأجزاء، بسمك يصل إلى 6 أمتار.

تمتد الأسوار لحوالي 2 كيلومتر، ويبلغ ارتفاعها 6 أمتار في بعض الأجزاء، بسمك يصل إلى 6 أمتار. النشاطات تشكل الأسوار مسارات مشي رائعة، توفر إطلالات مذهلة على البحر الأدرياتيكي والمدينة القديمة، مما يجعلها مثالية للنزهات.

2،Stradun (السترادون)



التاريخ يُعتبر الشارع الرئيسي في دوبروفنيك، حيث يعود تاريخه إلى عام 1468 وتم رصفه بالحجر الجيري الأبيض بعد الزلزال المدمر عام 1667.

يُعتبر الشارع الرئيسي في دوبروفنيك، حيث يعود تاريخه إلى عام 1468 وتم رصفه بالحجر الجيري الأبيض بعد الزلزال المدمر عام 1667. النشاطات يُعتبر مركزًا اجتماعيًا حيويًا، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمقاهي والمطاعم والتسوق، كما يحتوي على معالم مثل تمثال القديس بليز ومتحف War Photo Limited.

3،كاتدرائية دوبروفنيك



التاريخ بُنيت في القرن السادس ثم دُمّرت في الزلزال، لإعادة بنائها على الطراز الباروكي في القرن السابع عشر بواسطة المهندس المعماري أندريا بافاليني.

بُنيت في القرن السادس ثم دُمّرت في الزلزال، لإعادة بنائها على الطراز الباروكي في القرن السابع عشر بواسطة المهندس المعماري أندريا بافاليني. الميزات تتميز الكاتدرائية بممراتها الثلاثة وثلاثة أبراج، وديكوراتها الداخلية الرائعة، بما في ذلك لوحات لفنانين إيطاليين ودلماسيين من القرنين السادس عشر والثامن عشر.

4،بوابة Pile وقلعة Revelin



بوابة Pile كانت المدخل الرئيسي للمدينة، مُحاطة بخندق مائي وجسر متحرك، وتضم تمثال القديس بليز وبوابة تعود إلى عام 1460.

كانت المدخل الرئيسي للمدينة، مُحاطة بخندق مائي وجسر متحرك، وتضم تمثال القديس بليز وبوابة تعود إلى عام 1460. قلعة Revelin بُنيت في عام 1580، وكانت جزءًا من نظام الدفاع الغربي للمدينة.

5،ساحة لوجيا



التاريخ كانت ساحة السوق السابقة، وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة القديمة.

كانت ساحة السوق السابقة، وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة القديمة. المعالم تضم المعالم الشهيرة مثل عمود أورلاندو، وبرج الساعة من القرن الخامس عشر، ونافورة أونوفريو الصغيرة، وقصر سبونزا،

6،حصن Lovrijenac (جبل طارق)



التاريخ بُني في القرن الحادي عشر ويُعتبر أحد القلاع الهامة في كرواتيا، ويعرف بلقب “جبل طارق” بسبب موقعه المهيب.

بُني في القرن الحادي عشر ويُعتبر أحد القلاع الهامة في كرواتيا، ويعرف بلقب “جبل طارق” بسبب موقعه المهيب. النشاطات يُستخدم كموقع لمهرجان دوبروفنيك الصيفي والعروض المسرحية والموسيقية.

7،نافورة أونوفريو الكبيرة



التاريخ بُنيت بين عامي 1438 و1446، وعتبرت جزءًا من نظام إمداد المياه الأصلي للمدينة.

بُنيت بين عامي 1438 و1446، وعتبرت جزءًا من نظام إمداد المياه الأصلي للمدينة. الميزات تُعد من المعالم البارزة في دوبروفنيك، حيث تُواجه كنيسة القديس المخلص.

8،جولة Game of Thrones



النشاطات تتضمن الزيارة إلى المواقع الرئيسية المستخدمة في تصوير مسلسل “لعبة العروش”، مع تقديم شروحات من مرشد سياحي.

9،تلفريك دوبروفنيك



النشاطات يوفر تلفريك فرصة لرحلة قصيرة إلى قمة جبل Srd، حيث يمكن الاستمتاع بإطلالات رائعة على المدينة والبحر، بالإضافة إلى زيارة القلعة الإمبراطورية والمعرض المتعلق بالحرب.

10،دير الدومينيكان



التاريخ بُني في أوائل القرن الثالث عشر، ثم أعيد بناؤه بعد الزلزال في عام 1667.

بُني في أوائل القرن الثالث عشر، ثم أعيد بناؤه بعد الزلزال في عام 1667. الميزات يتضمن متحفًا يعرض مجموعة من اللوحات الدينية من القرنين الخامس عشر والسادس عشر.

11،كنيسة ودير الفرنسيسكان



التاريخ بُني في أواخر القرن السابع عشر على أنقاض دير يعود إلى القرن الحادي عشر.

بُني في أواخر القرن السابع عشر على أنقاض دير يعود إلى القرن الحادي عشر. الميزات يحتوي على مكتبة ضخمة تضم أكثر من 21000 مخطوطة، كما يحتوي على صيدلية قديمة تُرجع إلى عام 1317.

12،قصر رئيس الجامعة والمتحف الثقافي التأريخي



التاريخ صُمم في عام 1435، ويعرض مجموعة متنوعة من القطع التاريخية والفنية.

صُمم في عام 1435، ويعرض مجموعة متنوعة من القطع التاريخية والفنية. النشاطات إمكانية استكشاف الفناء المركزي وحضور عروض الموسيقى الكلاسيكية الصيفية.

13،حصن القديس يوحنا



التاريخ يقع في الطرف الشرقي للمدينة القديمة.

يقع في الطرف الشرقي للمدينة القديمة. النشاطات يضم المتحف البحري لدوبروفنيك وأكواريوم دوبروفنيك، مع عروض تتعلق بمجموعة متنوعة من الأسماك المحلية والغريبة.

14،شاطئ بانجي (Banje Beach)



الموقع



يقع شاطئ بانجي بالقرب من المدينة القديمة لدوبروفنيك، مما يجعله وجهة مثالية للزوار الراغبين في الجمع بين زيارة المعالم التاريخية وقضاء وقت ممتع على الشاطئ.

النشاطات



السباحة المياه الصافية والشاطئ الرملي يوفران تجربة سباحة مميزة،المياه في الشاطئ دافئة ونظيفة، مما يجعله مكانًا مثاليًا للسباحين. التزلج على الماء يمكنك الاستمتاع بالتزلج على الماء والرياضات المائية الأخرى، مثل ركوب الموج والكاياك،هناك خدمات لتأجير المعدات المتخصصة. الغطس المياه الواضحة تجعل من الغطس نشاطًا ممتعًا، حيث يمكنك اكتشاف الحياة البحرية المحلية والشعاب المرجانية. الاسترخاء والشمس يوفر الشاطئ مناطق مخصصة للاستلقاء تحت الشمس والاستمتاع بالمناظر الخلابة للمدينة القديمة والمحيط. الأنشطة الشاطئية الأخرى يوجد أيضًا شريط شاطئي يقدم مشروبات منعشة وأطعمة خفيفة، بالإضافة إلى إمكانية استئجار كراسي الشاطئ والمظلات. التصوير إطلالات الشاطئ على المدينة القديمة وجزر البحر الأدرياتيكي تجعل من شاطئ بانجي مكانًا رائعًا لالتقاط الصور التذكارية.

مرافق إضافية



المطاعم والمقاهي يوجد في المنطقة المحيطة مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم مأكولات محلية وعالمية، مما يسمح لك بالاستمتاع بوجبة لذيذة بعد قضاء الوقت على الشاطئ.

الاستئجار والخدمات يوفر الشاطئ خدمات تأجير معدات الرياضات المائية، وكذلك خدمات الإسعاف الأولي.



شاطئ بانجي يعد مكانًا ممتازًا للاستمتاع بيوم مليء بالسباحة والنشاطات المائية، مع الإطلالات الجميلة على المدينة القديمة.

15،جزيرة لوكروم



النشاطات يمكن للزوار زيارة القلعة الملكية، بحيرة البحر الميت، دير البينديكتين، وحديقة نباتية، وهي متاحة بسهولة بالقارب.

تمثّل دوبروفنيك مدينة فريدة تحتضن التاريخ والأنشطة المتنوعة، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات السياحية المتميزة.

فنادق السياحة في دوبروفنيك



لإقامة مريحة تناسب مختلف الميزانيات، إليكم قائمة بأفضل الفنادق في دوبروفنيك مرتبة حسب الفئات

فنادق فاخرة



فندق فيلا دوبروفنيك البوتيكي (Villa Dubrovnik Boutique Hotel) الموقع يقع على قمة جرف، ويقدم وصولًا سريعًا إلى المدينة القديمة عبر قارب سريع خاص.

يقع على قمة جرف، ويقدم وصولًا سريعًا إلى المدينة القديمة عبر قارب سريع خاص. المميزات يتميز بإطلالات رائعة على البحر، تصميم عصري، وخدمة ممتازة. فندق Royal Princess الموقع يقع فوق منتزه ساحر على الواجهة البحرية في شبه جزيرة لاباد، على بُعد حوالي 5 كيلومترات من المدينة القديمة.

يقع فوق منتزه ساحر على الواجهة البحرية في شبه جزيرة لاباد، على بُعد حوالي 5 كيلومترات من المدينة القديمة. المميزات يقدم مسبح، وصول مباشر إلى الشاطئ، وإطلالات خلابة على البحر. فندق بلفيو دوبروفنيك (Hotel Bellevue Dubrovnik) الموقع يواجه البحر، وعلى مسافة قريبة من المدينة القديمة.

يواجه البحر، وعلى مسافة قريبة من المدينة القديمة. المميزات يحتوي على مسبح، تصميم عصري، ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف مع إطلالات رائعة على البحر. فندق هيلتون إمبيريال دوبروفنيك (Hilton Imperial Dubrovnik) الموقع تقع خطوات من المدينة القديمة.

تقع خطوات من المدينة القديمة. المميزات صديق للحيوانات الأليفة، ذو قيمة ممتازة، وموقع مناسب.

فنادق متوسطة المدى



فندق Berkeley (Berkeley Hotel) الموقع يقع في ميناء Gruz، على بعد رحلة قصيرة بالحافلة من المدينة القديمة.

يقع في ميناء Gruz، على بعد رحلة قصيرة بالحافلة من المدينة القديمة. المميزات يوفر سبا، مسبح، وجبة إفطار مجانية، بالإضافة إلى غرف وشقق عصرية. فندق Lero (Hotel Lero) الموقع يبعد حوالي 20 دقيقة سيرًا على الأقدام من المدينة القديمة، مع توفر وسائل النقل العام.

يبعد حوالي 20 دقيقة سيرًا على الأقدام من المدينة القديمة، مع توفر وسائل النقل العام. المميزات يحتوي على مسبح، وجبة إفطار مجانية، وصديق للحيوانات الأليفة. فندق Zagreb (Hotel Zagreb) الموقع يتميز بموقعه التاريخي، بالقرب من الشاطئ، وبمسافة قصيرة من المدينة القديمة بالحافلة.

يتميز بموقعه التاريخي، بالقرب من الشاطئ، وبمسافة قصيرة من المدينة القديمة بالحافلة. المميزات قيمة جيدة، وأجواء تاريخية.

فنادق الميزانية



فندق Perla (Hotel Perla) الموقع يُبعد حوالي 10 دقائق بالحافلة من المدينة القديمة.

يُبعد حوالي 10 دقائق بالحافلة من المدينة القديمة. المميزات غرف نظيفة وبسيطة، تشمل وجبة الإفطار. فندق Petka (Hotel Petka) الموقع يُقع على مسافة قصيرة بالحافلة من المدينة القديمة.

يُقع على مسافة قصيرة بالحافلة من المدينة القديمة. المميزات غرف أساسية، وبعض الغرف تطل على البحر، وتوفر قيمة جيدة للمال.

تُقدم هذه الفنادق خيارات إقامة متنوعة، من الفاخرة إلى الاقتصادية، مما يسهل على الزوار اختيار المكان الذي يناسب ميزانياتهم وينتج تجربة ممتعة في دوبروفنيك،