نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنامات الصادقة عن الامام الصادق عليه الصلاة السلام في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

في أي ليلة تكون الرؤى صادقة وفي أي ليلة تكون باطلة



استنادًا إلى ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، يُعتقد أن الرؤى الكاذبة تحدث في الأيام الأولى، العاشرة، والحادية والعشرين من كل شهر،بينما تبرز الرؤى الصادقة في الأيام السادسة، السابعة، الخامسة عشرة، والثامنة عشرة، بالإضافة إلى الليلة التاسعة عشرة.

هناك أيضًا اعتقاد بأن الرؤى الطيبة تظهر في الأيام الثامنة، التاسعة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثانية والعشرين، والثالثة والعشرين، والسادسة والعشرين،في حين يتأخر التعبير عن الرؤى في الليالي الرابعة، الخامسة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة.

كما يُقال إن الرؤى التي لا تُفسر تحدث في الليالي العشرين، الخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين،أما الرؤى التي يتم تعبيرها بشكل معاكس فهي تحدث في الأيام الثانية، الثالثة، والرابعة والعشرين، بينما لا تحمل الرؤى الأخرى نفعًا أو ضررًا في الليلة الثالثة عشرة والرابعة عشرة.

طبقًا لما ذكره الصدوق رحمه الله، فإن الرؤى الصادقة تنشأ في الأيام السادسة، السابعة، والثالثة والعشرين، بينما تحدث الرؤى غير الصادقة في الأيام الأولى، العاشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، العشرين، الحادية والعشرين، والخامسة والعشرين.

يمكن أن يتأخر تعبير الرؤى الصادقة في الأيام الرابعة، الخامسة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، السادسة عشرة، والسابعة عشرة،بينما يتم التعبير عن الرؤى التي يكون تعبيرها معاكسًا في الأيام الثانية، الثالثة، والرابعة والعشرين.

في المقابل، يتم تعبير الرؤى كما تراها النائم في الأيام التاسعة، الثامنة، الحادية عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، السابعة عشرة، والسادسة عشرة،وتبرز الرؤى ذات التعبير الحسن في الليلة الثانية والعشرين من الشهر.

علامات الرؤيا الصادقة



تُعد الرؤيا الصادقة دائمًا موجهة للعباد الصالحين، حيث إن استقامة العبد المسلم لها تأثير كبير على صدق الرؤيا،وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديثه الشريف،وفيما يلي بعض علامات الرؤيا الصادقة

تنبؤ الرؤيا بأمور قد وقعت أو ستحدث في المستقبل، متوافقة مع ما رآه الشخص.

قد تكون الرؤيا مبشرة بأمور طيبة، أو تحذيرًا من وقوع مكروه.

تتميز الرؤيا الصادقة بوضوحها وجلائها، حيث تكون أحداثها غير غامضة أو غير مفهومة كما هو الحال في الأحلام العادية.

عند مشاهدة الشخص للرؤيا، يستطيع تذكرها بوضوح، ويتمكن من سردها بتفاصيلها دون أن ينسى أي جزء منها.

هل يتحقق الحلم بعد طلوع الشمس



يعود الحلم أساسًا إلى الشيطان وهوا النفس، بينما تأتي الرؤيا من الله سبحانه وتعالى، وغالبًا ما تكون إشارة إلى حدوث أمر خير أو تحذير من وقوع مكروه أو شر.

بشأن تحقق الحلم بعد طلوع الشمس، أو ما إذا كانت الرؤى تتحقق بعد بزوغ الشمس، فإن الحقيقة تكمن في أن الوقت ليس له تأثير على تحقق الرؤيا،فلا يوجد وقت محدد لتحقيقها، بل تعتمد على وصف محدد لتكون صحيحة.