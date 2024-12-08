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هند السوليه - الرياض - محتويات

تجربتي مع العلاج الهرموني من الألم إلى الأمل



المقدمة



تعتبر تجربة العلاج الهرموني رحلة غير متوقعة مليئة بالتعلم والنمو،بدأت هذه القصة عندما بدأت أشعر بألم في ثديي الأيسر، وهو ما أثار قلقي الشديد،على الرغم من أنني اعتقدت في البداية أن الأمر بسيط، إلا أنني اكتشفت لاحقًا أهمية اتخاذ خطوات جدية،في هذا المقال، سأستعرض بالتفصيل تجارب والأعراض التي مررت بها، بالإضافة إلى التشخيص والإجراءات العلاجية التي اتخذتها، إلى جانب تأثير هذا العلاج على حياتي.

بداية الأعراض



في الأيام الأولى، شعرت بألم غير معتاد في ثديي الأيسر،كان الألم متقطعًا ولكنه مثير للقلق،قمت بفحص الثدي واكتشفت وجود كتلة غير طبيعية،كانت هذه الكتلة جديدة وغير موجودة سابقًا، مما أثار ذعري،في البداية، قررت الانتظار قليلاً لمعرفة ما إذا كانت ستختفي، لكنني سرعان ما أدركت أنه لا ينبغي لي تجاهل هذا الأمر.

اتخاذ القرار زيارة الطبيب



بعد مرور عدة أيام من القلق والتوتر، قررت إبلاغ إحدى صديقاتي عن حالتي،وكانت نصيحتها لي بزيارة طبيب مختص كلمة الفصل في قراري،شعرت بضرورة التحقق من حالتي الصحية، وحددت موعدًا للكشف والتحقق من الوضع.

الفحوصات والتشخيص



عند زيارتي للطبيب، أجرى لي عدة فحوصات جسدية وطرح علي أسئلة تتعلق بتاريخي الطبي،وأوصى بإجراء صورة ماموغرام للاطمئنان على حالتي،بعد إجراء الأشعة، طلب الطبيب مني إجراء بعض التحاليل الإضافية، ولكنه لم يوضح شيئًا في تلك اللحظة،ثم جاءت النتائج لتؤكد خبر وجود أورام حميدة في الثدي الأيسر، وأشار الطبيب إلى أن العلاج الأنسب هو العلاج الهرموني، الذي من شأنه القضاء على هذه الأورام وتقليل فرص نموها.

تجربة العلاج الهرموني



بدأت تجربتي مع العلاج الهرموني التي استمرت لأكثر من سنة وشهرين،شملت هذه العملية حقني بجرعات من الهرمونات الصناعية، حيث كان الهدف هو تقليل فرص نمو الأورام واستعادة الشعور بالراحة بعد فترة من القلق.

الإيجابيات

تحسنت حالتي بشكل كبير بعد بدء العلاج، حيث بدأت الأورام بالتقلص تدريجياً.

استعدت نشاطي الطبيعي، بما في ذلك الأنشطة البدنية التي كنت أستمتع بها.

التحديات

واجهت لحظات من القلق والتوتر، خاصة مع توقعاتي للآثار الجانبية.

صادفت تحديات في التكيف مع الجرعات اليومية من الهرمونات، لكنني كنت مصممة على الاستمرار.

أنواع وطرق العلاج الهرموني



العلاج الهرموني هو نوع من العلاج الطبي يُستخدم لتحسين أو تنظيم مستويات الهرمونات في الجسم،يمكن تقسيم العلاج الهرموني إلى نوعين رئيسيين

العلاج الهرموني المساعد يساعد الجسم على إنتاج هرمونات معينة. العلاج الهرموني الداعم يعزز قدرة الجسم على الاستفادة من الهرمونات التي يتم إنتاجها بالفعل.

طرق العلاج الهرموني



الأدوية عن طريق الفم مثل الكبسولات والأدوية السائلة.

الحقن تُعطى مباشرة إلى الجسم.

الكريمات الموضعية تُستخدم على سطح الجلد.

متى يُستخدم العلاج الهرموني



يُعتبر العلاج الهرموني علاجًا حساسًا، لذا يتم استخدامه في حالات محددة، مثل

الوقاية من السرطان يساهم العلاج الهرموني في تدمير الخلايا السرطانية ومنع انتشارها.

تقليل الآثار الجانبية يساعد في تخفيف الأعراض الناتجة عن الأورام.

تحسين جودة الحياة يعمل على تقليل حجم الأورام قبل البدء في العلاج الإشعاعي.

مقاومة السرطانات يُستخدم بكفاءة لمقاومة سرطانات الثدي والبروستاتا.

تأثير العلاج الهرموني على أعراض سن انقطاع الطمث



بالفعل، يُساهم العلاج الهرموني بشكل كبير في تخفيف الأعراض المزعجة المرتبطة بانقطاع الطمث، مثل

الهبات الساخنة يمكن علاجها بحقن جرعات من هرمون الأستروجين.

جفاف المهبل يُستخدم هرمون الأستروجين للتخفيف من هذه الحالة.

التقلبات المزاجية تساعد الجرعات الهرمونية في تحقيق توازن أفضل.

تساقط الشعر يمكن علاجه بواسطة الهرمونات المناسبة.

التعرق الليلي يمكن تقليل هذه الأعراض أيضًا.

الآثار الجانبية للعلاج الهرموني



من المهم أن ندرك أن العلاج الهرموني قد يترافق مع بعض الآثار الجانبية، التي تتنوع من خفيفة إلى خطيرة، وتشمل

آثار جانبية شائعة



تشنجات وآلام في الجسم قد تُعاني بعض النساء من آلام مفصلية أو عضلية.

اكتئاب وقلق قد تسبب الهرمونات تغيرات في المزاج.

التهابات جلدية مثل حب الشباب أو الطفح الجلدي.

نزيف مهبلي يمكن أن يحدث نتيجة للتغييرات الهرمونية.

آثار جانبية خطيرة



تخثرات دموية يجب مراقبة أي أعراض تشير إلى تجلط الدم.

سرطان الرحم أو المبيض يجب استشارة الطبيب إذا ظهرت أعراض غير معتادة.

مشاكل في الأوعية الدموية وأمراض القلب ينبغي توخي الحذر في هذه الحالات.

السكتة الدماغية تعد واحدة من المخاطر النادرة لكنها خطيرة.

فقدان الذاكرة والزهايمر هناك دراسات تشير إلى وجود علاقة بين العلاج الهرموني وبعض مشاكل الذاكرة.

نصائح قبل العلاج الهرموني



إذا كنت تفكر في بدء العلاج الهرموني، إليك بعض النصائح التي يجب أخذها بعين الاعتبار