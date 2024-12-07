الكويت تقدم أمام الأمم المتحدة مبادرة لتطوير منصة رقمية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - قدمت الكويت مساء الخميس في اجتماع أممي مبادرة لتطوير منصة رقمية للمعايير الطوعية وغير الملزمة للسلوك المسؤول للدول في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك خلال عرض قدمه مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في وزارة الخارجية عبدالله القديري أمام اجتماع فريق عمل الأمم المتحدة مفتوح العضوية المعني باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل آمن.

وأوضح القديري أن المنصة تهدف إلى دعم الدول في تنفيذ المعايير بفعالية ومعالجة الفجوات والتكيف مع التغيرات في مشهد التهديدات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكفاءة أعلى وتعاون أفضل.

وأفاد بأن الكويت ستوفر للأمم المتحدة الشفرة المصدرية للمنصة وجميع الوثائق اللازمة لضمان تشغيلها بسلاسة وكفاءة، لافتا إلى أن البلاد قادت عملية التطوير الأولى للمنصة بالكامل مما يعكس التزامها الراسخ بدفع هذه المبادرة قدما.

وأكد أن المبادرة تؤدي دورا هاما ضمن إطار الأمم المتحدة والقواعد الطوعية المعتمدة للسلوك المسؤول للدول والتي تتضمن بناء القدرات وتعزيز الثقة بين الدول.