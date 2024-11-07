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هند السوليه - الرياض - محتويات

تخصص جراحة القلب للبنات



تُعتبر جراحة القلب أحد التخصصات الطبّية المتقدمة والضرورية، حيث تركز على تشخيص وعلاج الأمراض المرتبطة بالقلب والأوعية الدمويّة،ينقسم هذا التخصص إلى نوعين رئيسيين

جراحة القلب المغلقة تُجرى هذه العملية دون الحاجة لفتح الصدر، وغالبًا ما تُستخدم لعلاج بعض الحالات مثل إصلاح العيوب الخلقية في القلب. جراحة القلب المفتوح تتطلب هذه الجراحة فتح الصدر للوصول إلى القلب، وغالبًا ما تُستخدم لأمراض أكثر تعقيدًا مثل جراحة الصمامات القلبية أو جراحة الشرايين التاجية.

مدة الدراسة



يتطلب التخصص في جراحة القلب حوالي ست سنوات من التعليم والتدريب، مقسمة كالتالي

سنتان لدراسة الجراحة العامة.

أربع سنوات لتخصص جراحة القلب والصدر.

المحتوى الدراسي لتخصص جراحة القلب للبنات



تشمل المناهج الدراسية التي تدرسها الطالبات في هذا التخصص ما يلي

التشريح الكامل للقلب والجهاز الدوري فهم البنية الأساسية للقلب وآلية عمله. أمراض الشرايين والأوعية الدموية دراسة الحالات الشائعة والمشاكل التي تؤثر على هذه الأوعية. اضطرابات القلب وقصور القلب التعرف على كيفية تشخيص وعلاج الحالات القلبية المختلفة. الصمامات القلبية والشرايين التاجية دراسة المشكلات التي تصيب هذه المكونات الحيوية للقلب. تشخيص الأعراض تعلم كيفية التعرف على الأعراض مثل الذبحة الصدرية وضيق الشرايين التاجية. العلاج الدوائي معرفة الأدوية المناسبة لعلاج مختلف أمراض القلب. جراحة القلب دراسة جميع جوانب الجراحة المتعلقة بالقلب.

تهدف هذه المقررات إلى إعداد خريجات متميزات قادرات على تقديم رعاية صحية عالية الجودة في مجال جراحة القلب.

المهام الوظيفية لطبيبات تخصص جراحة القلب



تتضمن المهام الرئيسية التي يقوم بها الأطباء في تخصص جراحة القلب ما يلي

تشخيص الأمراض القلبية التعرف على جميع أنواع الأمراض التي تصيب القلب. إرشاد المرضى تقديم المشورة اللازمة حول العلاجات المناسبة للأمراض القلبية المزمنة. التدخل الجراحي إجراء الجراحات عند الحاجة. الرعاية بعد الجراحة متابعة حالة المرضى بعد إجراء العمليات. التثقيف الصحي مساعدة المرضى والأصحاء على الحفاظ على صحتهم القلبية والوقاية من الأمراض.

التخصصات الفرعية في جراحة القلب



توجد العديد من التخصصات الفرعية ضمن مجال جراحة القلب، منها

جراحة قلب الأطفال تركز على معالجة أمراض القلب التي تصيب الأطفال. جراحة قلب النظاميات تتعلق بإجراءات متخصصة لعلاج أمراض معينة في القلب. الجراحة القلبية التداخلية تستخدم تقنيات أقل تدخلًا لعلاج مشكلات القلب. الجراحة القلبية الأورام بالتداخلات الصغرى تتعلق بعلاج الأورام التي تصيب الصدر من خلال تقنيات جراحية متقدمة.

العمليات الجراحية في تخصص جراحة القلب للبنات



يمثل تخصص جراحة القلب أحد الفروع الطبية الأساسية التي تركز على تشخيص وعلاج الأمراض والإصابات التي تؤثر على القلب والأوعية الدموية،تُعتبر العمليات الجراحية في هذا المجال ضرورية لإنقاذ حياة المرضى وتحسين نوعية حياتهم،من بين العمليات الأساسية في هذا التخصص

1،عملية وصلات شرايين إكليلية



تعرف أيضًا بتحويل مجرى الدم، تُستخدم لعلاج مرض الشريان التاجي، حيث يتم خلالها إعادة توجيه تدفق الدم حول الأوعية الدموية المسدودة أو الضيقة باستخدام طعوم دموية (غالبًا من الشرايين أو الأوردة الأخرى في الجسم)، مما يساعد على تحسين إمداد الأكسجين والمواد الغذائية اللازمة لوظائف القلب.

أهمية العملية

تحسين صحة القلب تسهم في تقليل الأعراض المرتبطة بأمراض الشرايين التاجية مثل آلام الصدر وضيق التنفس.

زيادة النشاط البدني يتيح تحسين تدفق الدم للمرضى استعادة القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية بشكل أفضل.

2،عملية تبديل صمام القلب



تعتبر هذه العملية ضرورية لاستبدال صمامات القلب التالفة أو المتسربة والتي تؤثر على تدفق الدم،هناك نوعان رئيسيان من الصمامات التي يمكن استبدالها

الصمامات البيولوجية مصنوعة من أنسجة حيوانية أو بشرية.

الصمامات الميكانيكية مصنوعة من مواد صناعية.

أهمية العملية

تحسين جودة الحياة تساعد على تخفيف الأعراض مثل التعب وضيق التنفس.

الحد من المخاطر تُسهم في تقليل خطر الإصابة بمشاكل قلبية مستقبلية.

3،عملية استئصال أورام الرئة



تُجرى هذه العملية في حالات وجود أورام غير طبيعية في الرئة أو بالقرب من القلب،تتضمن الإجراء إزالة الأنسجة السرطانية أو غير الطبيعية للمحافظة على صحة الرئتين والقلب.

أهمية العملية

تجنب انتشار السرطان تساعد في تقليل خطر انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم.

تحسين التنفس تسهم إزالة الأورام في تحسين وظيفة الرئة.

4،عملية زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب



تتعلق هذه العملية بزراعة جهاز يُساعد في تنظيم ضربات القلب للمرضى الذين يعانون من اضطرابات نظم القلب، عادةً تُجرى العملية تحت التخدير المحلي.

أهمية العملية

تنظيم ضربات القلب تساعد في الحفاظ على انتظام دقات القلب وتجنب الأعراض المزعجة مثل الدوخة والإغماء.

تحسين نوعية الحياة تتيح للمرضى ممارسة حياتهم اليومية بشكل أفضل.

ماذا بعد تخصص جراحة القلب للبنات



بعد حصول الطالبة على الشهادة الأكاديمية في تخصص جراحة القلب والصدر، يمكنها استكشاف العديد من الاتجاهات المهنية

العمل في العيادات الخاصة حيث يمكن للطبيبة تقديم رعاية طبية متخصصة للمرضى، وتوفر العيادات الخاصة بيئة عمل مرنة وتمكن الطبيبة من بناء علاقات مباشرة مع المرضى. العمل في المستشفيات سواء كانت خاصة أو حكومية، حيث يمكنها المشاركة في العمليات الجراحية والعناية بالمرضى بعد العملية،قد تشمل الوظائف في المستشفيات أيضًا التعليم والتوجيه للطلاب الجدد. المراكز البحثية يمكن للخريجات الانضمام إلى مراكز الأبحاث المتخصصة في جراحة القلب، والمساهمة في تطوير تقنيات جديدة وتحسين العلاجات. الحصول على درجة الدكتوراه تعزز هذه الدرجة من خبرتها الأكاديمية والعملية، مما يفتح أمامها أبوابًا جديدة في مجالات التعليم والبحث. التعليم الطبي بعض الخريجات يختارن التدريس في كليات الطب أو تدريب الطلاب الجدد في مجال جراحة القلب.

الأمراض والعلاجات التي يشملها تخصص جراحة القلب



يتعامل تخصص جراحة القلب مع مجموعة واسعة من الأمراض، ومن أبرزها