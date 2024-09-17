رئيس الوزراء العراقي: لم يعد وجود القوات الأمريكية ضروريًا في بلدنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على اتجاه العراق إلى عدم إبقاء القوات الأمريكية في أراضيها أكثر من ذلك، لاكتمال مهمتها في البلاد أو الهدف الذي كانت تتواجد من أجله، وفق ما أوردت وكالة بلومبيرج الأمريكية.

وقال رئيس الوزراء العراقي إن وجود القوات الأمريكية لم يعد ذا ضرورة في العراق، معتبرًا أن تلك القوات قد نجحت في مهمتها وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

أضاف رئيس الوزراء العراقي: "نخطط للإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية من العراق قريبا.. لقد انتقلنا من الحروب إلى الاستقرار، داعش لم يعد يشكل تحديا حقيقيا".

ذكر شياع السوداني أنه وفق المعطيات يجري العمل للإعلان عن جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق وذلك في وقت قريب.

يوجد حاليًا ما يقرب من 2500 جندي أمريكي في العراق، وهم يمثلون التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تم تشكيله في عام 2014 لمحاربة داعش.

وقال السوداني إنه ناقش الأمر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائهما في واشنطن في أبريل الماضي وأن البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن الانسحاب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي لقناة الحدث، إن القوات الأمريكية ستنسحب بحلول عام 2026.