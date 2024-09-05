حماس: على واشنطن إلزام نتنياهو بما تم الاتفاق عليه استنادًا لمشروع بايدن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 07:28 مساءً - قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إنه على واشنطن إلزام بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بما تم الاتفاق عليه ووافقت عليه الحركة استنادًا لمشروع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك وفقًا لما نشره موقع قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت حركة حماس، في بيان صادر عنها "لسنا بحاجة لأي أوراق أو مقترحات جديدة ولا نريد الدوران في حلقة مفرغة، كما يجب أن تبحث أي مفاوضات جديدة تهرب إسرائيل مما اتفقنا عليه وليس العودة إلى نقطة الصفر".

وأكدت الحركة، ضرورة أن يتضمن أي اتفاق وقفًا كاملًا لإطلاق النار في غزة والانسحاب من محور فيلادلفيا، وأبدينا الجدية التامة والمرونة المطلوبة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار إلا أن نتنياهو يتهرب.

وفي وقت سابق، من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي داخل قطاع غزة إلى 40878 شهيدًا و94454 إصابة، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها المستشفيات 17 شهيدًا و56 إصابة، خلال الـ24ساعة الماضية، مؤكدة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم 335 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين.