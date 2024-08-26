الخارجية الأردنية: تصريحات بن جفير بشأن إقامة كنيس يهودي بالمسجد الأقصى انتهاك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 04:32 مساءً - أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أن تصريحات وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال ايتمار بن جفير بشأن إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتحريضا مرفوضا يتطلب موقفا دوليا واضحا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت الخارجية الأردنية: "سنتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات ونعد الملفات القانونية للتحرك في المحاكم الدولية ضد الانتهاكات الإسرائيلية".

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات بن غفير

أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، إعلان الوزير المتطرف إيتمار بن غفير نيته بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك، واعتبرت ذلك سابقة خطيرة تفتح الباب واسعا لانفجار كبير في المنطقة وفي العالم، ودعت إلى مواجهة هذه الخطط قبل فوات الأوان.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكدت اللجنة، في بيان صحفي أصدره رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي خوري، أن تلك التصريحات المتطرفة تأتي في إطار سياسة رسمية لحكومة الاحتلال المتطرفة التي انتهكت مرارا وتكرارا الوضع القانوني والتاريخي والديني القائم للمسجد الأقصى، في إطار سعيها إلى تنفيذ مشروعها التهويدي- الاستعماري في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأضافت أن "تلك التصريحات المتطرفة جاءت بعد سلسلة طويلة من الاقتحامات التي قادها الوزير بن غفير ومجموعة من الوزراء والنواب، وتأديتهم طقوسا تلمودية، ورفع العلم الإسرائيلي في باحات الأقصى".