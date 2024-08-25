حزب الله: إطلاق أكثر من 320 صاروخا على إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 06:31 صباحاً - أعلن حزب الله انتهاءه من المرحلة الأولى بشأن رده على اغتيال القيادي الكبير فؤاد شكر، في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت الشهر الماضي.

وأضاف في بيانٍ أوردته "رويترز"، أنه قصف 11 موقعًا عسكريًا إسرائيليًا، اليوم الأحد، وأطلق أكثر من 320 صاروخًا من طراز كاتيوشا، بالإضافة إلى مسيرات على شمال إسرائيل.

وقبل وقتٍ قصيرٍ من هجمات حزب الله، قصفت مقاتلات إسرائيلية أهدافًا في لبنان بعد أن أشارت تقديرات لجيش الاحتلال إلى أن حزب الله يستعد لإطلاق قذائف وصواريخ تجاه إسرائيل.

وقال حزب الله إنه أطلق وابلًا من الصواريخ على إسرائيل ردًا على اغتيال القيادي الكبير بالجماعة فؤاد شكر في بيروت الشهر الماضي، بينما يعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعًا للتحضير للرد.

ودوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسمع دوي انفجارات حول عدة مناطق، حيث أسقطت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "القبة الحديدية" صواريخ قادمة من جنوب لبنان، وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" إنها في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء البلاد.

وكانت التوقعات بحدوث تصعيد بين الجانبين قد تزايدت منذ أن أدى هجوم صاروخي على هضبة الجولان المحتلة الشهر الماضي إلى مقتل 12 شخصًا، وما تبعه من اغتيال إسرائيل للقيادي الكبير بحزب الله فؤاد شكر ردًا على ذلك.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنَّ الدفاع المدني سيصدر تعليمات جديدة للسكان قريبًا، وحذّر أيضًا المدنيين في جنوب لبنان من الاقتراب من المناطق التي ينشط فيها حزب الله.