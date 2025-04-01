أخبار اليمن : توقعات الأرصاد خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقعات الأرصاد خلال الـ24 ساعة المقبلةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء مائلة للبرودة وصحوة إلى غائمة جزئياً في المرتفعات الجبلية والسواحل وسقطرى، مع هطول أمطار خفيفة على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء تميل للبرودة، وصحوة إلى غائمة جزئياً مع تشكل السحب الركامية التي قد يرافقها هطول أمطار خفيفة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، ذمار وإب خلال فترتي الظهيرة والمساء مع تكون الضباب أو الشابورة المائية على مرتفعات محافظات حجة، المحويت، إب وريمة أثناء الليل والصباح الباكر.

وقد تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً في السواحل وأرخبيل سقطرى، والرياح نشطة إلى قوية جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تتراوح سرعتها بين 20- 30عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء في المناطق الصحراوية صحوة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والغبار.

ونبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

كما نبه المركز سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والضباب على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.