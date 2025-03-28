أخبار اليمن : غارات عدوانية جديدة تستهدف صنعاء

دوت الخليج -

غارات عدوانية جديدة تستهدف صنعاء

شن العدوان الأمريكي اليوم، سلسلة غارات جديدة على محافظة صنعاء. غارات عدوانية جديدة تستهدف صنعاءشن العدوان الأمريكي اليوم، سلسلة غارات جديدة على محافظة صنعاء. وأوضح مصدر محلي أن العدوان الأمريكي استهدف بـ4 غارات منطقة جربان بمديرية سنحان. وكان العدوان الأمريكي شن 8 غارات على منطقة جربان في مديرية سنحان، و5 غارات على منطقتي الخضم والجميمة في مديرية بني حشيش، و4 غارات على مقطع للأحجار في منطقة العرقوب بمديرية خولان، ما أدى إلى ارتقاء شهيدان وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

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