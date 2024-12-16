أخبار اليمن : صنعاء تستهدف هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي

صنعاء تستهدف هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية ضد هدف عسكري للعدو الإسرائيلي في منطقة "يافا" المحتلة.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية نفّذت عملية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة "يافا" المحتلة وذلك بصاروخ باليستيِّ فرط صوتي نوع "فلسطين ٢".. مشيرة إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح.
وأكدت القوات المسلحةَ أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية وضرب كافة الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
ولفت البيان إلى أن القوات المسلحةَ ومعها كافة أبناء الشعب اليمني المجاهد على استعداد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي، أمريكي يستهدف اليمن وذلك بمزيد من العمليات العسكرية النوعية والمؤثرة.
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