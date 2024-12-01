أخبار اليمن : حصيلة جديدة للشهداء الصحفيين في غزة

حصيلة جديدة للشهداء الصحفيين في غزةأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 192، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وقال في بيان اليوم: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 192 صحفيا وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي ميسرة أحمد صلاح الذي يعمل في شبكة قدس الإخبارية".

وأدان المكتب الحكومي، بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، وحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

وتتعمد قوات الاحتلال استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية حيث أصيب خلال العدوان ما يقرب من 400 صحفي، واعتقلت قوات الاحتلال 40 آخرين، فيما دمرت قوات الاحتلال غالبية مقرات المؤسسات المحلية والدولية العاملة في القطاع، وأجبرت كافة الإذاعات المحلية على الإغلاق بسبب التهجير والنزوح وعدم توفر مقومات العمل الصحفي خاصة الكهرباء والإنترنت.