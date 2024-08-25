أخبار اليمن : السيول تقتل 69 وتصيب 17 في الحديدة

السيول تقتل 69 وتصيب 17 في الحديدةأدت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة بمديريتي باجل والمراوعة في محافظة الحديدة أمس إلى وفاة شخصين .

وأوضح لجنة الطوارئ بمحافظة الحديدة في بيان، بأن مواطنين توفيا بحادثني سقوط سقف منزل وغرق في مديريتي المراوعة وباجل، فيما أصيبت فتاة نتيجة سقوط منزل بمديرية اللحية.

وأكد البيان ، أنه وبوفاة هاتين الحالتين ارتفع عدد ضحايا سيول الأمطار بمحافظة الحديدة، إلى 69 حالة وفاة، و17 مصابا في غالبية مديريات المحافظة.

وكانت اللجنة الرئاسية لمواجهة أضرار السيول بمحافظة الحديدة، برئاسة الدكتور حسين مقبولي، قد ناقشت أمس مع قيادة السلطة المحلية والجهات المعنية بالمحافظة خطة رفع الجهوزية لمعالجة الأضرار والتخفيف من آثار كارثة السيول.

وأكد الاجتماع أهمية رفد المحافظة بعدد من المعدات لمواصلة جهود مواجهة آثار السيول والفيضانات وحماية الأرواح والممتلكات والجوانب المتعلقة بتعزيز الاستجابة الطارئة والعاجلة وتنفيذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص.