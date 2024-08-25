أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 40 ألفاً و405

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 40 ألفاً و405
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفاً و405 شهداء، و93 ألفاً و468 مصاباً.
وأفادت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، بأن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 71 شهيداً و112 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، لليوم الـ324 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي.
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