انت الأن تتابع خبر استشهاد وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي لغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر فلسطينية في غزة اليوم الجمعة، باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.



وتناولت المصادر التفاصيل الآتية:

إصابات بقصف إسرائيلي لمدخل مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة شمالي قطاع غزة

انتشال جثث 4 قتلى بقصف إسرائيلي قرب فندق المشتل شمال غربي مدينة غزة

حرائق في عدد من المنازل بحي الجنينة بمدينة رفح بعد إلقاء طائرات إسرائيلية مسيرة "كواد كابتر" مواد مشتعلة وقنابل بإتجاهها.

غارة جوية على منطقة الفاخورة بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

مقتل 9 أشخاص بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي لمنزل لعائلة حمادة وسط مدينة غزة.

إصابات جراء غارة إسرائيلية على منزل يعود لعائلة أبو عريضة بأرض أبو مهادي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

اشتعال النيران في منزل بفعل قصف إسرائيلي استهدفه في محيط عيادة الدرج بحي الدرج وسط مدينة غزة

قتيلان ومصابون جراء قصف الطيران المروحي شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

الجيش الاسرائيلي يواصل عمليات نسف المربعات السكنية في المناطق الشمالية لقطاع غزة

قصف مكثف من زوارق حربية إسرائيلية لشاطئ بحر مخيم النصيرات ومدينة رفح وسط وجنوبي قطاع غزة

شهيدان في قصف إسرائيلي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية على مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

غارة اسرائيلية تستهدف محيط مدرسة عين جالوت في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

القوات الإسرائيلية تحاصر مناطق شمالي قطاع غزة لليوم الـ35 وسط قصف مدفعي متواصل.

كما ذكرت المصادر، أن عشرات الجثث لم تنتشل بعد من مناطق شمالي القطاع بسبب حظر الجيش الإسرائيلي عمل الدفاع المدني الفلسطيني.