انت الأن تتابع خبر استشهاد وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي لغزة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر فلسطينية في غزة اليوم الجمعة، باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.
وتناولت المصادر التفاصيل الآتية:
- إصابات بقصف إسرائيلي لمدخل مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة شمالي قطاع غزة
- انتشال جثث 4 قتلى بقصف إسرائيلي قرب فندق المشتل شمال غربي مدينة غزة
- حرائق في عدد من المنازل بحي الجنينة بمدينة رفح بعد إلقاء طائرات إسرائيلية مسيرة "كواد كابتر" مواد مشتعلة وقنابل بإتجاهها.
- غارة جوية على منطقة الفاخورة بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.
- مقتل 9 أشخاص بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي لمنزل لعائلة حمادة وسط مدينة غزة.
- إصابات جراء غارة إسرائيلية على منزل يعود لعائلة أبو عريضة بأرض أبو مهادي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
- اشتعال النيران في منزل بفعل قصف إسرائيلي استهدفه في محيط عيادة الدرج بحي الدرج وسط مدينة غزة
- قتيلان ومصابون جراء قصف الطيران المروحي شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة
- الجيش الاسرائيلي يواصل عمليات نسف المربعات السكنية في المناطق الشمالية لقطاع غزة
- قصف مكثف من زوارق حربية إسرائيلية لشاطئ بحر مخيم النصيرات ومدينة رفح وسط وجنوبي قطاع غزة
- شهيدان في قصف إسرائيلي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
- الجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية على مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة
- غارة اسرائيلية تستهدف محيط مدرسة عين جالوت في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة
- القوات الإسرائيلية تحاصر مناطق شمالي قطاع غزة لليوم الـ35 وسط قصف مدفعي متواصل.
- كما ذكرت المصادر، أن عشرات الجثث لم تنتشل بعد من مناطق شمالي القطاع بسبب حظر الجيش الإسرائيلي عمل الدفاع المدني الفلسطيني.