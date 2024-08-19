انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وإصابة 6 جنود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، مقتل ضابط برتبة ملازم أول في سرية المظليين النخبوية، وإصابة 6 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة.

وقالت القناة 12 العبرية، إنّ القتيل ضابط برتبة ملازم وأصيب معه 6 جنود بجروح خطيرة،في معارك غزة.

وتحت بند سُمح بالنشر، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن مقتل الملازم أول شاحار بن نون، (21 عامًا) يخدم في لواء المظليين، خلال معارك جنوب قطاع غزة. وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن الضابط القتيل، قتل جراء غارة ضربت عن طريق الخطأ مبنى بداخله عدد من الجنود "الإسرائيليين" في جنوب قطاع غزة، كما أصيب 6 جنود آخرين بينهم 3 جراحهم خطيرة.