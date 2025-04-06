العالم اليوم - "حصلتم على الرد الليلة".. سموتريتش يعلق على هجوم حماس

انتم الان تتابعون خبر "حصلتم على الرد الليلة".. سموتريتش يعلق على هجوم حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أبريل 2025 09:24 مساءً - أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على ضرورة التزام الحكومة بتدمير حركة حماس، مشددا على أن الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المدن الجنوبية من قطاع غزة تذكر الجميع بمواصلة تحقيق هذا الهدف.

وقال سموتريتش: "إذا كان هناك من يحتاج إلى تذكير لماذا لا ينبغي لنا أن نتوقف لحظة واحدة قبل تدمير حماس، فقد حصل عليه الليلة في شكل إطلاق الصواريخ التي جاءت من غزة إلى المدن الجنوبية.".

وأضاف الوزير: "لقد تعهدنا لمواطني إسرائيل بأن حماس سوف يتم تدميرها وأن سكان الجنوب سوف يتمكنون من العيش بسلام وأمان لسنوات عديدة، وبمساعدة الله سوف نحقق ذلك".

ومساء الأحد، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن قصف مدينة "أسدود" في إسرائيل برشقة صاروخية، في خطوة قالت إنها جاءت ردا على المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد نحو 10 صواريخ أطلقت من قطاع غزة وتم اعتراض معظمها.

وقد دوت صفارات الإنذار في الضواحي الجنوبية لكل من تل أبيب، عسقلان، وأســدود، مما دفع السكان إلى التوجه للملاجئ تحسبا لأي هجمات صاروخية إضافية.