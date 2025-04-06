”لا تراجع”.. واشنطن تُصر على فرض الرسوم الجمركية رغم مخاوف السوق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 08:25 مساءً - أكد مسؤولو الإدارة الأمريكية أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب على الواردات ستدخل حيز التنفيذ كما هو مخطط يوم الأربعاء دون أي تراجع.

جاء ذلك رغم تحذيرات المستثمرين من انهيار محتمل في الأسواق بعد خسائر تجاوزت 6 تريليون دولار يومي الخميس والجمعة.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في برنامج "واجه الأمة" على قناة "سي بي إس": "الرسوم الجمركية قادمة. لقد أعلن ذلك ولم يكن يمزح. الرسوم الجمركية قادمة، بالطبع"، واصفا التعريفات بأنها "السبيل الوحيد" لمواجهة "عقود من الممارسات التجارية غير العادلة"

بدوره، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في برنامج "ٌقابل الصحافة" على NBC: "لا تفاوض.. بعد 50 عاما من السلوك السيئ، لا يمكن محو الضرر بين عشية وضحاها، الأمريكيون المدخرون لا يركزون على تقلبات السوق اليومية".

ومن جانبه، نفى كيفن هاسيت مدير المجلس الاقتصادي الوطني لـ ABC، أن يكون الهدف "إسقاط الأسواق"، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى "خلق عصر ذهبي للعامل الأمريكي".

كما حذر ملياردير صناديق التحوط بيل أكمان من تداعيات كارثية، واصفا الوضع بأنه "خطير" إذا لم تُتخذ إجراءات لتخفيف الرسوم قبل يوم الاثنين.

كان الموقف الموحد للإدارة يوم الأحد - من لوتنيك وبيسنت ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت والمستشار التجاري الكبير بيتر نافارو - هو أن الأمريكيين العاديين أقل قلقا بشأن تقلبات السوق من وسائل الإعلام.

ويعتقد خبراء الاقتصاد على نطاق واسع أن التعريفات الجمركية، إذا لم يتم رفعها، سوف تتسبب في ارتفاع التضخم وانخفاض النمو، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ركود في الولايات المتحدة والعالم.

لكن لوتنيك، من جانبه، نظر إلى ما هو أبعد من تلك التأثيرات واعتبر التعريفات الجمركية السبيل الوحيد لاستعادة التصنيع الأمريكي كمسألة تتعلق بالأمن القومي، قائلا: "لا مجال للتأجيل. على الرئيس إعادة ضبط التجارة العالمية".