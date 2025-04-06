العالم اليوم - إجازة العيد انتهت بفاجعة.. 5 قتلى من أسرة واحدة في مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أبريل 2025 01:20 مساءً - لقي 5 أفراد من أسرة واحدة حتفهم وأصيب شخص في حادثة تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي بالمنوفية في شمال مصر.

وتلقت مديرية أمن المنوفية إخطارا بوقوع حادث تصادم علي الطريق الإقليمي حيث عبرت سيارة نقل ثقيل الحاجز المروري علي الطريق واصطدمت بسيارة تقل أسرة عائدة إلى القاهرة بعد قضائها أجازة العيد وسيارة أخرى . وجرى نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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