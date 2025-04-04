العالم اليوم - الوجه الآخر لمكملات الكولاجين.. هذا ما يقوله الطب

انتم الان تتابعون خبر الوجه الآخر لمكملات الكولاجين.. هذا ما يقوله الطب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أبريل 2025 11:18 صباحاً - باتت مكملات الكولاجين، التي تعد أحد أشهر المكملات الغذائية في العالم، محط أنظار الأطباء، بعد تصاعد التحذيرات من الإفراط في استخدامها دون وعي.

ورغم الترويج الواسع لها باعتبارها مفتاحا للشباب الدائم، فإن الدراسات الحديثة تكشف عن حقيقة مختلفة، حيث أشار عدد من الأطباء في الولايات المتحدة إلى أن بعض الأجسام لا تستطيع امتصاص الكولاجين بكفاءة، مما يجعل تناوله بلا فائدة في بعض الحالات.

وفي هذا السياق، أوضحت اختصاصية الأمراض الجلدية ميسان حمادة، في حديثها لـ"دوت الخليج"، أنه "لا توجد دراسات كافية تؤكد فعالية مكملات الكولاجين كمكملات غذائية بشكل قاطع"، مشيرة إلى أن الجسم يقوم بتكسير الكولاجين إلى أحماض أمينية قبل إعادة استخدامه.

وأضافت: "عند تناول الكولاجين بصيغته الببتيدية، يصبح امتصاصه أكثر سهولة، حيث يقوم الجسم بتكسير هذه السلاسل وإعادة استخدامها في إنتاج الكولاجين".

لكن المفاجأة الأكبر تتعلق بالمخاطر المحتملة لاستهلاك مكملات الكولاجين منخفضة الجودة، حيث كشفت تقارير طبية عن احتمال احتوائها على معادن ثقيلة مثل الزئبق والرصاص، مما قد يؤدي إلى تسمم الجسم.

وتحذر حمادة قائلة: "هناك منتجات عشوائية في السوق، وبعضها رديء وقد يسبب مشكلات صحية خطيرة، خصوصا لدى من يعانون مشاكل كلوية".

بدائل طبيعية

لتفادي هذه المخاطر، يوصي الأطباء باللجوء إلى مصادر الكولاجين الطبيعية بدلا من المكملات الصناعية.

وتشرح حمادة: "الأطعمة الغنية بالبروتين مثل السمك واللحوم والبيض ومرق العظام، تعد من أفضل المصادر التي تساعد الجسم على إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي".

كما تؤكد على أهمية بعض الفيتامينات في هذه العملية، مشيرة إلى أن "فيتامين سي لا يساعد على امتصاص الكولاجين، لكنه يحفز الجسم على تصنيعه عبر تحفيز بعض الإنزيمات المسؤولة عن هذه العملية".

وأضافت: "مشتقات فيتامين أ، مثل الريتينول، تلعب دورا مهما في تحفيز إنتاج الكولاجين، وعند استخدامها ضمن العناية بالبشرة فإنها تساعد على تعزيز مرونة الجلد وتقليل علامات الشيخوخة".

أما عن العادات التي تعزز صحة الجلد، فتوصي الطبيبة بتجنب التدخين، كونه "يزيد من الجذور الحرة التي تسرع عملية الشيخوخة"، إضافة إلى استخدام مستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي على فيتامين سي والريتينول.

أهمية التشخيص الدقيق

لم يقتصر الحديث عن الكولاجين على فوائده فحسب، بل تطرقت حمادة إلى بعض الحالات المرضية التي قد تنتج عن نقصه، مثل اضطرابات المفاصل وضعف الأربطة، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص يعانون أمراضا وراثية تؤثر على إنتاج الكولاجين في أجسامهم.

وأوضحت: "هناك أكثر من 28 نوعا من الكولاجين، ونقص أي منها يمكن أن يسبب مشكلات صحية مثل رخاوة الأربطة أو حساسية الجلد تجاه الشمس".

وتلفت حمادة إلى أن "بعض الأعراض مثل تقصف الأظافر، تساقط الشعر، وآلام المفاصل قد تكون علامات على نقص الكولاجين، مما يستدعي تشخيصا دقيقا قبل اللجوء إلى أي مكمل غذائي".

وفي ختام حديثها، أكدت أن "أفضل وسيلة للحفاظ على صحة البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين هي اتباع نظام غذائي متوازن، والحرص على الحماية من أشعة الشمس، وتجنب العوامل التي تسرع من تدهور صحة الجلد".