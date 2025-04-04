العالم اليوم - WTO: رسوم ترامب تهدد بتقليص التجارة العالمية 1% هذا العام

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أبريل 2025 10:21 صباحاً - "ربما تؤدي الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة، إلى جانب تلك التي تم فرضها في بداية العام إلى انكماش حجم التجارة العالمية للسلع في عام 2025 بنحو واحد بالمئة"، بحسب ما أعلنت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية.

وفقًا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في ديسمبر 2024، من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة التجارة العالمية إلى حوالي 33 تريليون دولار في عام 2024.

وقالت، إيويالا، في بيان "أشعر بقلق بالغ إزاء هذا التراجع واحتمال التصعيد إلى حرب رسوم جمركية مصحوبة بسلسلة من الإجراءات الانتقامية التي قد تؤدي إلى زيادة تراجع التجارة".

وحذرت من أن الرسوم الجمركية قد يكون لها تأثير كبير على تحول مسار التجارة.

وقالت المنظمة إنها تدير 74 بالمئة من التجارة العالمية انخفاضا من حوالي 80 بالمئة في بداية العام بسبب الرسوم الجمركية الأخيرة.

وحذر زعماء دول من العواقب الاقتصادية السلبية المحتملة للرسوم الجمركية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "إعلان الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على العالم أجمع، ومن بينه الاتحاد الأوروبي، يوجه ضربة قوية للاقتصاد العالمي".

وأبلغت أوكونجو إيويالا الدول الأعضاء في وقت سابق من الخميس، في رسالة اطلعت عليها رويترز، بأن المنظمة تلقت العديد من الأسئلة عن الرسوم الجمركية.

وكتبت تقول "تواصل العديد منكم (معنا) بسبب إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية، وطلبوا من الأمانة العامة تقديم تحليل اقتصادي عن تأثير هذه الرسوم وعن أي رد فعل محتمل على تجارتكم".

ويقول مراقبون إن إصرار الولايات المتحدة على زيادة الرسوم الجمركية يهدد بتهميش المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا، وولايتها في مجال التجارة الحرة.