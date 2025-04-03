العالم اليوم - تبييض السجون.. تبادل أسرى بين الأمن السوري وقوات قسد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أبريل 2025 10:23 مساءً - أقيمت في مدينة حلب شمال سوريا، الخميس، عملية تبادل أسرى بين الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية قسد.

ولفتت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى بدء عملية تبييض السجون بين مديرية الأمن الداخلي في حلب وقوات قسد بما يشمل 250 أسيرا.

ونشرت الوكالة صورا قالت إنها "لقطات من عملية تبادل الأسرى"، دون تفاصيل للأعداد من كل جانب.

كانت الرئاسة السورية قد أعلنت في 10 مارس الماضي توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة مع تأكيد وحدة البلاد ورفض تقسيمها.

ووقع الاتفاق الرئيس السوري أحمد الشرع وفرهاد عبدي شاهين قائد ما تعرف بقوات قسد.