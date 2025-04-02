العالم اليوم - نتنياهو يعلن السيطرة على محور "فيلادلفيا الثاني"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أبريل 2025 07:21 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي "يسيطر على محور موراغ"، واصفا إياه بأنه سيكون بمثابة "محور فيلادلفيا الثاني"، في إشارة إلى الخط الأمني الشهير على حدود قطاع غزة مع مصر.

وتمثل هذه الخطوة تصعيدا لافتا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، إذ قال نتنياهو إن "الليلة نُغير مسارنا في قطاع غزة، الجيش يسيطر على الأراضي، يضرب الإرهابيين، ويدمر البنية التحتية".

وقال نتنياهو إن هذا المحور الذي يقع بين خان يونس ورفح سيكون "المحور الإضافي لفيلادلفيا. لأننا الآن نقطع القطاع ونزيد الضغط خطوة بخطوة حتى يسلمونا رهائننا".

وشدد نتنياهو على أن "تحقيق أهداف الحرب ما زال أولوية قصوى"، قائلاً: "نعمل بلا كلل، بخط واضح ومهمة واضحة. لن نتراجع عن موقفنا، والمختطفون هم أولويتنا القصوى".

ويعد محور فيلادلفيا الأصلي شريطا أمنيا أقامته إسرائيل على طول الحدود بين غزة ومصر، قبل أن تنسحب منه عام 2005.