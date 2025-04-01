العالم اليوم - انقطاع الكهرباء عن كافة أنحاء سوريا جراء عدة أعطال

انتم الان تتابعون خبر انقطاع الكهرباء عن كافة أنحاء سوريا جراء عدة أعطال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أبريل 2025 09:24 مساءً - قال متحدث باسم وزارة الطاقة السورية لوكالة "رويترز" إن سوريا شهدت انقطاعا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد مساء الثلاثاء بسبب أعطال في عدة نقاط في الشبكة الوطنية.

وأضاف المتحدث أن الفرق الفنية تعمل على معالجة المشكلات.

وتعاني سوريا من عجز كبير بالكهرباء، في ظل أضرار جسيمة تعرضت لها محطات التوليد أدت لخروج بعضها عن الخدمة.

ويواجه ملف الكهرباء تحديا كبيرا على صعيد البنية التحتية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج في البلد الذي يسعى لإعادة بناء اقتصاده بعد سنوات من الدمار.