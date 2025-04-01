العالم اليوم - ترامب: أجريت مكالمة "جيدة" مع السيسي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أبريل 2025 06:24 مساءً - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإنهما بحثا خلال مكالمة هاتفية عدة موضوعات.

ومن بين الموضوعات التي بحثها الرئيسان التقدم العسكري المحرز ضد جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، والحلول الممكنة في قطاع غزة.

وأضاف ترامب أن المكالمة سارت بشكل جيد للغاية.

وتعتبر مصر لاعب أساسي في ملف غزة منذ بدء الحرب التي اندلعت في القطاع عقب هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسارئيل.

كما أن ملف اليمن من أكثر الملفات سخونة في المنطقة حاليا، لا سيما مع تكثيف الضربات الأميركية التي تستهدف جماعة الحوثي المدعومة من إيران.