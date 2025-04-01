الولايات المتحدة.. حملة تسريح تشمل 10 آلاف موظف في قطاع الصحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 04:28 مساءً - شرعت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية اليوم الثلاثاء في إرسال إشعارات بالفصل لموظفيها، في عملية إصلاح شاملة قد تؤدي إلى تسريح 10 آلاف عامل.

وصدرت الإشعارات بعد أيام فقط من تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجريد العمال من حقوقهم في المفاوضات الجماعية في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية وجميع الوكالات الأخرى التابعة للحكومة.

وأعلن وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور عن خطة الأسبوع الماضي لإعادة تشكيل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية والتي تعد عبر وكالاتها مسؤولة عن تتبع الاتجاهات الصحية وتفشي الأمراض وإجراء وتمويل البحوث الطبية ومراقبة سلامة الغذاء والدواء وإدارة برامج التأمين الصحي لما يقرب من نصف سكان البلاد.

ومن شأن الخطة توحيد الوكالات التي تشرف على مليارات الدولارات لخدمات علاج الإدمان ومراكز الصحة المجتمعية في جميع أنحاء

ومن المتوقع أن تؤدي عمليات التسريح إلى تقليص وظائف وزارة الصحة إلى 62 ألف وظيفة مما يؤدي إلى التخلص من ما يقرب من ربع موظفيها، عشرة آلاف وظيفة من خلال تسريح العمال وعشرة آلاف عامل آخرين حصلوا على عروض التقاعد المبكر والاستقالة الطوعية.