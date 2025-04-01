العالم اليوم - إسبانيا.. عمليات تفتيش واعتقال ضد متهمين على صلة بحزب الله

انتم الان تتابعون خبر إسبانيا.. عمليات تفتيش واعتقال ضد متهمين على صلة بحزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أبريل 2025 04:21 مساءً - نفذ الحرس المدني الإسباني، الثلاثاء، عملية أمنية لمكافحة إرهاب ضد عدة متهمين بالانضمام إلى هيكل لوجستي لحزب الله في إسبانيا، وتحديدا فصيل كان يسهّل توفير قطع غيار لتجميع الطائرات المسيرة.

وقد تم تنفيذ 3 اعتقالات، حتى الآن، في شقة في حي إيشامبل في برشلونة، كما تم تنفيذ عمليات تفتيش في جيرونا، وفقا لما أفادت به مصادر مطلعة على التحقيق لصحيفة "لا فانغوارديا".

وترتبط هذه العملية بأخرى جرت في يوليو الماضي أيضا في برشلونة، بالتعاون مع السلطات الألمانية، لتفكيك الهياكل اللوجستية لتصنيع الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله.

ونتيجة للوثائق التي تم جمعها في تلك العملية، استمر التحقيق ليؤدي إلى عمليات التفتيش والاعتقالات التي تمت الثلاثاء.

وفي يوليو الماضي، أوقف جهاز المخابرات التابع للحرس المدني، بالتعاون مع الشرطة الألمانية 4 أشخاص، منهم 3 في برشلونة وآخر في بادالونا، بتهمة توريد مكونات لتصنيع الطائرات المسيرة الانتحارية التي تطلق من لبنان ضد إسرائيل.

ومن بين المعتقلين آنذاك كان هناك اثنان من رجال الأعمال من أصل لبناني حاصلين على الجنسية الإسبانية.