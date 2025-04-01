العالم اليوم - دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة

انتم الان تتابعون خبر دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أبريل 2025 02:23 مساءً - جميعنا تعرضنا لموقف دخول مكان ما بغرض القيام بشيء معين وعند الدخول نسينا تماما ما كنا ننوي القيام به.

الخبراء يؤكدون أن متل هذه الحالات لا تثير القلق بل هي في الواقع نتيجة استجابة دماغية طبيعية تماما لبيئة جديدة.

وتُسمى هذه الظاهرة بـ "تأثير المدخل"، وفقا لعالم الأعصاب الإدراكي كريستيان غاريت.

يحدث ذلك لأن دماغنا يُقسّم الأنشطة والمعلومات بشكل طبيعي، بناءً على السياقات البيئية، مثل الغرف أو الأماكن المحددة.

وقال غاريت لبرنامج "بي بي سي ساينس فوكس" إن الدماغ يُعيد ضبط نفسه قليلاً عند الانتقال بين الغرف، مما يُؤدي إلى تسرب المعلومات التي خُيّلت له أثناء وجوده في الغرفة السابقة.

وأشار غاريت إلى نتائج دراسة أجرتها جامعة كوينزلاند استكشفت تأثير المدخل.

وقال غاريت: "وجد الخبراء أن المرور عبر الأبواب التي تربط غرفا متطابقة لم يُؤثر في الغالب على الذاكرة – ولم يؤثر ذلك على الذاكرة إلا عندما شتت هؤلاء الباحثون انتباه مُتطوعيهم بمهمة ثانوية مُتزامنة".

وأضاف غاريت أن النتائج قد تشير أيضا إلى حل محتمل قد يمنع هذه المشكلة.

وقال: "حاول أن تُركز على هدفك عند عبورك من الباب لقضاء المهمة، وحاول عدم التشتت بأي شيء آخر".