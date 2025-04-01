العالم اليوم - دراسة صينية: سعر برنت سيهبط إلى 65-75 دولارا للبرميل في 2025

انتم الان تتابعون خبر دراسة صينية: سعر برنت سيهبط إلى 65-75 دولارا للبرميل في 2025 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أبريل 2025 01:26 مساءً - توقع مركز أبحاث تابع لمؤسسة البترول الوطنية الصينية الثلاثاء انخفاض ​​سعر خام برنت إلى نطاق يتراوح بين 65 إلى 75 دولارا للبرميل خلال العام الجاري من متوسط بلغ 79 دولارا في 2024، وذلك في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي.

وأضاف المركز أن التقديرات الأساسية تشير إلى أن سعر خام برنت سيتراوح بين 60 إلى 70 دولارا للبرميل خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

في وقت سابق، توقع استطلاع رأي أجرته رويترز وشمل 49 من خبراء الاقتصاد والمحللين في مارس أن أسعار النفط ستظل تحت ضغوط هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية والتباطؤ الاقتصادي في الهند والصين في وقت تزيد فيه أوبك+ الإمدادات.