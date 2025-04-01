العالم اليوم - غارة ضاحية بيروت الجنوبية.. الكشف عن الشخصية المستهدفة

انتم الان تتابعون خبر غارة ضاحية بيروت الجنوبية.. الكشف عن الشخصية المستهدفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أبريل 2025 11:19 صباحاً - أفادت مصادر لبنانية بأن الشخصية التي استهدفتها إسرائيل فجر الثلاثاء، في ضاحية بيروت الجنوبية تدعى حسن بدير، ويعتبر نائب مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله.

وقتل بدير وابنه علي فيما أصيبت زوجته بجروح وحالتها الصحية خطرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء أنه هاجم عنصرا تابعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الجيش، في بيان، إن العنصر "كان يقوم مؤخرا بتوجيه نشطاء من حماس ومساعدتهم في محاولة تنفيذ هجوم خطير في المستقبل القريب ضد المدنيين الإسرائيليين".

وأفاد شهود بسماع طائرات تحلق على ارتفاع منخفض فوق العاصمة اللبنانية، صباح الثلاثاء، وأيضا سماع دوي انفجارات قوية في مناطق مختلفة من المدينة.

وأفادت مراسلة "دوت الخليج" بوقوع غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، مضيفة أن الحادث خلف مقتل 3 أشخاص.

وأضافت أن الغارة الإسرائيلية استهدفت عددا من الطوابق في أحد المباني بالضاحية الجنوبية.

وفي وقت لاحق، كشفت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 جراء الغارة الإسرائيلية على منزل في ضاحية بيروت الجنوبية.