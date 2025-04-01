العالم اليوم - رئيس وزراء لبنان: الغارة الإسرائيلية "خرقا واضحا" للهدنة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أبريل 2025 09:24 صباحاً - اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الغارة الإسرائيلية فجر الثلاثاء على ضاحية بيروت الجنوبية تشكل "خرقا واضحا" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر بين تل أبيب وحزب الله.

وندد سلام في بيان صادر عن مكتبه بـ"العدوان الإسرائيلي" على الضاحية الجنوبية مؤكدا أنه يشكل "خرقا واضحا للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية" و"انتهاكا صارخا للقرار الأممي 1701" الذي أنهى في صيف 2006 حربا مدمرة بين حزب الله وإسرائيل.

وفي السياق، دان الرئيس اللبناني جوزيف عون الغارة التي نفذتها إسرائيل فجر الثلاثاء على ضاحية بيروت الجنوبية، داعيا حلفاء لبنان إلى دعم "حقنا في سيادة كاملة على أرضنا".

وقال عون في بيان صدر عن الرئاسة أن "التمادي الإسرائيلي في عوانيته يقتضي منا المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء لبنان في العالم وحشدهم دعما لحقنا في سيادة كاملة على أرضنا"، معتبرا أن الضربة تشكل "إنذارا خطيرا حول النيات المبيتة ضد لبنان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء أنه هاجم عنصرا تابعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.