العالم اليوم - إسرائيل تعلن استهداف عنصر لحزب الله في الضاحية الجنوبية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أبريل 2025 03:24 صباحاً - رصدت رويترز وأفاد شهود بسماع طائرات تحلق على ارتفاع منخفض فوق العاصمة اللبنانية صباح الثلاثاء، وأيضا سماع دوي انفجارات قوية في مناطق مختلفة من المدينة.

وأفادت مراسلة "دوت الخليج" بوقوع غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

كما قال مصدر أمني لرويترز إن غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عنصر تابع لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية بالطائرات المقاتلة.

وقال إن العنصر "كان يقوم مؤخرا بتوجيه نشطاء من حماس ومساعدتهم في محاولة تنفيذ هجوم خطير في المستقبل القريب ضد المدنيين الإسرائيليين".

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن يوم الجمعة أولى الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ أن أنهى وقف إطلاق نار هش في نوفمبر حربا استمرت عاما بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.