العالم اليوم - وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يعلن استقالته

انتم الان تتابعون خبر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يعلن استقالته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 مارس 2025 10:25 مساءً - أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مساء الإثنين، استقالته من منصبيه كوزير مالية ووزير ثاني في وزارة الدفاع.

وقال سموتريتش إنه سيعود إلى الكنيست كعضو فيه، متهما وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بانتهاك الاتفاقيات بينهما.

وكشف مراسل "دوت الخليج" أن "استقالة سموتريتش هي خطوة احتجاجية مؤقتة قد تستغرق 48 ساعة يتدخل فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحل المشكلة".

هذا وقال متحدث باسم سموتريتش إن هذه الخطوة جاءت احتجاجا على طلب بن غفير الحصول على المزيد من المناصب الوزارية لدى عودته إلى الحكومة.

وذكرت تقارير محلية أنه من غير المرجح أن تؤدي الخطوة إلى انهيار ائتلاف نتنياهو.