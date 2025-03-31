العالم اليوم - الحرس الثوري يحتجز ناقلتي نفط بتهمة تهريب الوقود

انتم الان تتابعون خبر الحرس الثوري يحتجز ناقلتي نفط بتهمة تهريب الوقود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 مارس 2025 08:18 مساءً - أعلنت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثانية في الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، عن احتجاز ناقلتي نفط أجنبيتين تحملان اسم "استار 1" و"وينتغ" في المياه الدولية، بتهمة تهريب الوقود.

ووفقا للبيان الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية، فإن الناقلتين كانتا تحملان أكثر من 3 ملايين لتر من وقود الديزل المهرب، وعلى متنهما 25 فرداً من طاقم التشغيل.

وأضاف البيان: "تم ضبط السفينتين بعد عملية رصد استخباراتي نفذها مقاتلو المنطقة البحرية الثانية لقوات الحسن المجتبى في بوشهر المطلة على الخليج العربي، حيث تم التعرف على تحركاتهما المشبوهة ومتابعتهما".

وأشار بيان الحرس الثوري إلى أن "الناقلتين، حالياً، في طريقهما إلى الرصيف النفطي في بوشهر بأمر من الجهات القضائية لتفريغ ومصادرة الوقود المهرب".