العالم اليوم - الشرع يعلن تشكيل الحكومة السورية الجديدة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 مارس 2025 11:22 مساءً - أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، السبت، تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، مؤكدا عزم البلاد متعهدا بحل القضايا الاجتماعية والاقتصادية وما يتعلق بحقوق الإنسان في البلاد.

وأكد الشرع خلال مراسم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة على العمل على "بناء الوطن وتجاوز التحديات والصعوبات".

كما تعهد "ببناء جيش وطني قوي لحماية سوريا"، فضلا عن العمل على بناء "وطن يستحق التضحية".

كما لفت إلى أنه سيعمل على "استقطاب الموارد البشرية السورية من الخارج"، و"إنشاء نظام ستجابة فعال لأي حالة طارئة".

كما أكد الشرع أن: "خطتنا المستقبلية ستنطلع اعتمادعا على تنمية الموارد البشرية".

من جانبه قال وزير الخارجية السوري في الحكومة الجديدة أسعد الشيباني بعد تأديته اليمين الدستورية إن "الحكومة الجديدة ستعكس إرادة الشعب السوري"، مشيرا إلى أن البلاد تشهد "أول حكومة بإرادة حرة".

وأكد وزير الدفاع في الإرادة السورية الجديدة مرهف أبو قصرة أن "وزارة الدفاع ستكون سندا لكل سوري".

وقال وزير العدل السوري مظهر الويس بعد أدائه القسم أمام الشرع: "سنعمل على تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا".