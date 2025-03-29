العالم اليوم - مصر.. سبب وفاة الطاهي إبراهيم الطوخي يثير تحذيرات طبية

انتم الان تتابعون خبر مصر.. سبب وفاة الطاهي إبراهيم الطوخي يثير تحذيرات طبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 مارس 2025 03:24 مساءً - أدت وفاة إبراهيم الطوخي، بائع الوجبات الدسمة في حي المطرية بمصر وصاحب عبارة "الجملي هو أملي" إلى صدمة بين محبيه فضلا عن حالة من الجدل بشأن أسباب الوفاة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن شقيق إبراهيم الطوخي تعليقه على سبب رحيل أخيه عازيا ذلك إلى مضاعفات أعقبت إجرائه عملية في المرارة.

وقال شقيق إبراهيم الطوخي إن أخيه توفي، الخميس، بعد شعوره بتعب أعقبه حدوث مضاعفات صحية عقب إجراء عملية جراحية لإزالة حصوة من المرارة.

وأوضح شقيقه أن عمل إبراهيم الطوخي لم يكن يدر عليه دخلا كبيرا بسبب رغبته في مساعدة الناس وإطعام من لا يملك المال.

من جانبه حذر الدكتور محمد إسماعيل المختص في علاج الطب الباطني وأمراض الصدر المواطنين من الإهمال في فحص التهابات المرارة تعليقا على وفاة إبراهيم الطوخي إثر عملية في المرارة.

وكتب إسماعيل عبر حسابه على فيسبوك:" بمناسبة وفاة الأخ "الجملي هو أملي"، رحمه الله وغفر له بتسـمم دموي ناتج عن انفـجار مراري حاد، خلال شهر رمضان فحصت كم لا حصر له من التهـابات المرارة الحادة منها حالات دخلت الرعاية المركزة نتيجة تسمم دموي وارتفاع في حامضية الـدم نتيجة تناول الأطعمة الدسمة والمملحة والحريفة بشكل متكرر.. أرجوكم لا تستهونوا بالمرارة".