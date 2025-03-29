العالم اليوم - رسميا.. أول بلد إسلامي يعلن عيد الفطر الإثنين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 مارس 2025 03:24 مساءً - أصبحت إندونيسيا أول بلد إسلامي يعلن موعد عيد الفطر.

فقد أعلنت جاكرتا أن الأحد 30 مارس هو آخر أيام شهر رمضان، وأن الإثنين 31 مارس أول أيام عيد الفطر. وقالت وسائل إعلام محلية إن رمضان سيتمم 30 يوما في إندونيسيا نظرا لعدم ثبوت رؤية هلال شوال. وسبق أن أعلنت ‎أستراليا رسميا أن الإثنين هو أول أيام العيد.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رسميا.. أول بلد إسلامي يعلن عيد الفطر الإثنين .. في رعاية الله وحفظة