إعلام أمريكي: ترامب يريد السيطرة على اقتصاد أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 12:31 مساءً - قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرّ على توقيع اتفاق يمنح واشنطن السيطرة على اقتصاد أوكرانيا، لاسترداد قيمة المساعدات الأمريكية التي قُدِمت لكييف.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسودة وثيقة أُرسلت إلى كييف، أن الولايات المتحدة تسعى على وجه الخصوص إلى الحصول على حق الأولوية في المشاركة في مشروعات البنية التحتية وبرامج التعدين بما فيها المعادن الأرضية النادرة وبناء الموانئ، وأن يشرف صندوق يدار بشكل أساسي من ممثلين أمريكيين بتوجيه الأرباح لسداد تكاليف المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لكييف.

وأضافت أنَّ السلطات الأوكرانية تخشى أن تشكل شروط الاتفاق قيودًا على قدرتها في جذب مستثمرين آخرين وإعادة بناء البنية التحتية، فيما يشير الخبراء إلى أنَّ المطالب الأمريكية الجديدة قد تزيد من التوتر في العلاقات خصوصًا بعد النزاع الأخير بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا تم توقيع الاتفاق سيتعين على أوكرانيا تقديم قائمة بالمشروعات للنظر فيها من قبل الصندوق خلال 45 يومًا.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "ديلي تلجراف" أنَّ النسخة الأخيرة من الصفقة تتضمن سيطرة الولايات المتحدة عبر صندوق استثماري مشترك على نصف احتياطيات النفط والغاز في أوكرانيا ومعادنها ومعظم بنيتها التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية والموانئ وخطوط الأنابيب ومصافي التكرير، وتعيين واشنطن 3 أعضاء في مجلس إدارة الصندوق المشار إليه.

كما تخطط واشنطن للحصول على جميع الأرباح حتى تسدد أوكرانيا ما لا يقل عن 100 مليار دولار، تعويضًا عن المساعدات العسكرية وفائدة قدرها 4%، على ألا تحصل كييف على 50% من الأرباح إلا بعد سداد ديونها.