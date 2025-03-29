الجيش الصيني: جاهزون للدفاع عن السيادة والمصالح في بحر الصين الجنوبي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 09:31 صباحاً - أكد الجيش الصيني استعداده الكامل للدفاع عن السيادة الوطنية والمصالح البحرية للصين في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف أن الفلبين تقوم باستمرار بمطالبات غير مشروعة في بحر الصين الجنوبي، وأجرت تدريبات مشتركة مع دول أجنبية لزعزعة الاستقرار في بحر الصين.

وأكد الجيش الصيني أن القوات ستواصل الحفاظ على مستوى عالٍ من التأهب في بحر الصين الجنوبي، مشيرًا إلى أن الفلبين تجنّد دولًا لتنظيم دوريات مشتركة، ما يخلق عوامل تزعزع الاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

وجدد متحدث باسم البر الرئيسي الصيني يوم الخميس، التأكيد على عزم الجيش الصيني وقدرته على دحر أي محاولة انفصالية تسعى لما يسمى "استقلال تايوان".

وأضاف أن القوات البحرية والجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني نفذت دوريات للجاهزية القتالية وتدريبات مشتركة لاختبار قدراتها العملياتية وتعزيزها.

وأكد المتحدث أن جيش التحرير الشعبي الصيني على أهبة الاستعداد دائمًا، وقادر على القتال والانتصار في جميع الأوقات، وسيتخذ إجراءات حازمة لإحباط أي محاولات انفصالية.

وتابع: "تايوان جزء من الصين، لم تكن يومًا دولة، لا في الماضي ولا في الحاضر، ولن تكون كذلك أبدًا في المستقبل."