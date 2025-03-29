العالم اليوم - حصيلة مرعبة.. عدد ضحايا زلزال ميانمار يتجاوز الألف

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 مارس 2025 06:24 صباحاً - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار إلى 694 قتيلا و1,670 جريحا، وفقا لما أعلنه المجلس العسكري الحاكم في البلاد السبت.

وضرب زلزال بقوة 7,7 درجات شمال غرب مدينة ساغاينغ في وسط ميانمار بعد ظهر الجمعة، حيث تسبب بدمار كبير في مناطق عدة من البلاد.

وفي تايلاند، قالت السلطات في بانكوك إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 16 وهناك 101 مفقود في ثلاثة مواقع بناء، تمشل مباني شاهقة.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 7ر7 درجة على مقياس ريختر في منتصف ليل السبت - الأحد، وكان مركزه بالقرب من ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار. واعقبته هزات لاحقة، بلغت قوة إحداها 4ر6 درجة.