العالم اليوم - الفاتيكان يطمئن: "تحسن طفيف" في صحة البابا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 مارس 2025 04:25 صباحاً - أعلن الفاتيكان، الجمعة، أن البابا فرنسيس الذي يتعافى في الفاتيكان بعدما أمضى أكثر من خمسة أسابيع في المستشفى بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد، أظهر "تحسنا طفيفا" في الأيام الأخيرة لا سيما على صعيد الكلام.

وقال المكتب الإعلامي في الكرسي الرسولي للصحافيين إن البابا البالغ 88 عاما "يواصل العلاج الطبيعي الحركي والتنفسي وحالته تتحسن، بما في ذلك قدرته على الكلام".

وأكد المكتب الإعلامي للفاتيكان أن البابا لم يعد يعتمد بشكل كبير على الأكسجين العالي التدفق، إذ ما زال يستخدمه خلال جزء من الليل، بينما يتلقى خلال النهار أكسجين بتدفق طبيعي.

ولم يستقبل البابا أي زوار هذا الأسبوع باستثناء "أقرب مساعديه" وهو "في مزاج جيد".

ويشارك البابا في الاحتفال بالقداس الإلهي يوميا في مقر إقامته في سانتا مارتا في الفاتيكان، بحسب المكتب الإعلامي.

وأفاد المكتب الإعلامي بأن البابا تبلغ بالزلزال القوي الذي ضرب بورما وتايلاند الجمعة ويصلي من أجل الضحايا.

وبعدما أمضى البابا 38 يوما في المستشفى لتلقي علاج من التهاب في الرئتين كاد يتوفى مرتين جراءه، يتعين أن يمضي فترة نقاهة لشهرين، يتواصل خلالها بشكل محدود ولا يمارس أنشطة عامة.