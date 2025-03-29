العالم اليوم - "إكس يه ي" للذكاء الاصطناعي تستحوذ على منصة "إكس"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 مارس 2025 03:24 صباحاً - أعلن الملياردير الأميركي "إيلون ماسك"، يوم الجمعة، أنه باع شركته "إكس" للتواصل الاجتماعي إلى شركة "إكس يه ي" للذكاء الاصطناعي التي يملكها.

وكتب ماسك على موقع "إكس" إن الصفقة التي تشمل كل الأسهم تبلغ قيمتها 45 مليار دولار، من بينها 12 مليار دولار من الديون، ووفقا للمنشور، تقدر الصفقة قيمة شركتي (إكس يه ي) بـ 80 مليار دولار و (اكس) بـ 33 مليار دولار.

وقال "مستقبل (إكس يه ى) و (إكس) مترابط. اليوم، نأخذ بشكل رسمي الخطوة الأولى لدمج البيانات والنماذج والحوسبة والتوزيع والموهبة".

وتابع ماسك: "ستوفر الشركة المندمجة تجارب أكثر ذكاء وأكثر معنى لمليارات الأشخاص مع استمرار الالتزام بمهمتنا الأساسية وهي البحث عن الحقيقة وتعزيز المعرفة".

وأضاف "سيسمح هذا لنا ببناء منصة لا تعكس العالم فحسب، وإنما تسرع بنشاط التقدم البشري".