العالم اليوم - محمد بن سلمان والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 مارس 2025 10:21 مساءً - استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الصفا بمكة المكرمة، اليوم الجمعة، قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان.

كما تم بحث آفاق التعاون بين البلدين، وتم التوافق على إنشاء مجلس تنسيق يعنى بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وفي وقت سابق من الجمعة، قالت وكالة الأنباء السعودية إن البرهان، وصل إلى مدينة جدة السعودية، وسط تقارير أشارت إلى عودة محتملة لطرفي القتال في السودان إلى طاولة التفاوض.

وتأتي الزيارة بعد يوم واحد من زيارة أجراها وفد سعودي لمدينة بورتسودان وهي المقر المؤقت للحكومة، بعد انسحاب "منظم" نفذته قوات الدعم السريع خلال اليومين الماضيين من عدد من مواقعها في العاصمة الخرطوم، مما عزز الاعتقاد بوجود ترتيبات مسبقة.

وتسارعت خلال الساعات الماضية تطورات الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.

والتقى البرهان قبل يوم واحد من مغادرته إلى جدة بوفد سعودي بحث كيفية مساهمة المملكة العربية السعودية في إعادة الإعمار بحسب ما أورده الموقع الرسمي للحكومة، كما استقبل المبعوث الألماني الخاص للقرن الإفريقي هيكو نتشكا.

وفي سياق متصل أكد وزير الشئون الإفريقية في الحكومة البريطانية أمام البرلمان البريطاني يوم الخميس أن الحكومة البريطانية تجري مشاورات مع تنسيقية القوى المدنية "صمود" حول المؤتمر الوزاري الذي ستستضيفه لندن منتصف أبريل.

ويخصص المؤتمر لبحث الوصول إلى وقف الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية في السودان.