رهينة إسرائيلي لحكومة نتنياهو: الهجمات ستؤدي لمقتلنا وكفى تكميما للأفواه

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 07:30 مساءً - نشرت كتائب القسام مقطعا مصورا لرهينتين في قطاع غزة لديها، حيث حذرا من خطورة الهجمات الإسرائيلية والتي قد تودي بحياة الرهائن.



وقال أحد الأسرى إن الهجمات من شأنها أن تؤدي لمقتلهم، موضحا أن "قرار الحكومة الإسرائيلية مهاجمة غزة من شأنه أن يؤدي إلى نهايتنا" وأضاف أنه بعد إغلاق المعابر لم يكن هناك طعام والوضع كان صعبا ولا يوجد مكان آمن.

واستطرد الرهينة الإسرائيلية "كفى أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتكميم الأفواه"، ودعا الرهائن الذين سبق الإفراج عنهم إلى شرح ما الذي يمر به للجميع.