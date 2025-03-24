العالم اليوم - بدء المفاوضات الروسية الأميركية في الرياض لبحث أزمة أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 10:21 صباحاً - بدأت روسيا والولايات المتحدة محادثات في السعودية الإثنين، لبحث هدنة محتملة في أوكرانيا التي تشهد حربا تشنها روسيا منذ أكثر من 3 سنوات، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات.

وقال المصدر إن الوفد الروسي الذي يضم السناتور والدبلوماسي السابق غريغوري كاراسين وعضو جهاز الأمن الفدرالي سيرغي بيسيدا، التقى الوفد الأميركي في الرياض.

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