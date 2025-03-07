العالم اليوم - مجلس التعاون الخليجي يؤكد على مواقفه الداعمة لمغربية الصحراء

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 09:28 صباحاً - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، على مواقف وقرارات المجلس الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، ولاستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها.

وأشاد البديوي، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والمغرب، بقرار مجلس الأمن رقم 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024 بشأن الصحراء المغربية.

كما أكد أن الاجتماع يعتبر خطوة مهمة لمواصلة تدعيم أسس الشراكة الاستراتيجية نحو إطار نموذجي وتكاملي، متعدد الأبعاد، حتى يعكس في مضمونه عمق وقوة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين مجلس التعاون والمملكة.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك السابع بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، في مكة، الخميس، برئاسة وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبد الله علي عبد الله اليحيا، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون والمغرب.

وذكر البديوي خلال كلمته أن اللقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة ودعم أطر الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، وتطويرها في مختلف المجالات.