العالم اليوم - مجلس التعاون الخليجي يرحب بمؤتمر الحوار الوطني السوري

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 فبراير 2025 09:24 مساءً - رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الثلاثاء، بانعقاد فعاليات مؤتمر الحوار الوطني السوري داعيا إلى حل سياسي شامل يشمل جميع أطياف الشعب السوري.

وقال الأمين العام للمجلس إن "انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري خطوة جادة وقيمة للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والاستقرار والازدهار".

كما أعرب عن تطلعه إلى "أن يسهم انعقاد المؤتمر في رسم الخطوط العريضة لحل سياسي شامل يشمل جميع أطياف الشعب السوري، يستند إلى حكم القانون والمواطنة المتساوية، وبما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها".

كما أشاد بما جاء في البيان الختامي للمؤتمر "والذي عبر عن الرغبة الصادقة للمشاركين في التوصل إلى حلول سياسية شاملة، مشيرا إلى أهمية استمرار مثل هذه الحوارات لتعزيز التوافق الوطني السوري".

وأكد الأمين العام "على مواقف مجلس التعاون الواردة في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، والذي شدد على احترام سيادة سوريا واستقلالها، ودعم الانتقال السياسي الشامل الذي يلبي تطلعات الشعب السوري، بالإضافة إلى التأكيد على المصالحة الوطنية كركيزة لإعادة بناء الدولة واستقرارها".